Les fonctionnaires stagiaires payés à 100 %

Maurice FICK Les nouveaux fonctionnaires luxembourgeois toucheront désormais un traitement complet dès le début de leur carrière. Une mesure rétroactive qui coûtera 44 millions d'euros à l'Etat cette année et qui met fin à la fameuse règle dite «80-80-90».

En votant à l'unanimité la réforme du stage pour les fonctionnaires, mardi, les députés ont tiré un trait rouge définitif sur la règle des «80-80-90», tant décriée par la CGFP. La Confédération Générale de la Fonction Publique et Dan Kersch, ministre de tutelle (LSAP) avaient déjà signé un accord dans ce sens mi-juin 2018 mais les principaux concernés ont dû rester patients durant un an et demi pour qu'il devienne réalité légale.

En vigueur depuis 2015, la règle réduisait les indemnités de stage de tous les stagiaires de la fonction publique. En clair, ils ne touchaient que 80% du traitement complet durant les deux premières années de stage et 90% la troisième année.

Et comme tout vient à point pour qui sait attendre, les futurs fonctionnaires toucheront dorénavant un salaire complet dès le début de leur carrière. Une disposition rétroactive au 1er janvier 2019. Elle est donc valable pour les stagiaires ayant débuté avant le 1er janvier 2019 et qui sont encore en période de stage.

Près de 1.300 fonctionnaires déjà concernés

La réforme votée aura un coût supplémentaire de 44 millions d'euros sur le budget de l'Etat pour cette année. Près de 1.300 agents sont déjà concernés par ces changements.



La réforme réduit également la durée du stage de trois à deux ans. Le stagiaire peut d'ailleurs demander une réduction de stage jusqu'à un an. La durée de formation générale à l'Institut national d'administration publique (INAP) est fixée à 90 heures.

Si jusqu'ici les stagiaires ne pouvaient prendre qu'un congé parental à plein temps, désormais ils pourront aussi profiter du congé parental à temps partiel et congé parental fractionné.