«Les fonctionnaires feront aussi preuve de solidarité»

Interrogé lundi matin sur les ondes de RTL, Romain Wolff, président de la CGFP, a assuré que tous les éléments présents dans le nouvel accord salarial de la fonction publique ne seraient pas exigés d'ici la fin de l'année, comme initialement prévu.

(Jmh) - «Nous voyons que la situation liée à la pandémie a fait évoluer la donne, c'est pourquoi nous devons être réalistes et tenter de trouver une solution. C'est la raison pour laquelle les fonctionnaires de l'Etat feront aussi preuve de solidarité». Invité lundi matin sur les ondes de nos confrères de RTL Radio Lëtzebuerg, Romain Wolff, président de la CGFP, a fait un pas en direction du gouvernement en évoquant une révision à la baisse des exigences des représentants de la fonction publique.

Interrogé sur les demandes quant à un éventuel nouvel accord salarial pour les fonctionnaires d'Etat, le président de la CGFP assure que «les exigences d'avant la crise ne seront probablement pas toutes mises sur la table». Une annonce réalisée sans autre forme de détail. Une annonce d'ailleurs réalisée «à titre personnel» mais qui devra être confirmée au sein des différents syndicats de la confédération.

Fidèle à sa ligne politique, Romain Wolff est également revenu à la charge face à ce qu'il considère comme «un déséquilibre fiscal», à savoir le mode de financement de l'Etat, jugé trop favorable aux entreprises. Et donc, au détriment des ménages et notamment des 53.000 affilés à la Chambre des fonctionnaires et employés publics qu'il préside. Raison pour laquelle Romain Wolff se prononce une nouvelle fois pour une taxation des FIS, ces fonds d'investissement spécialisés qui échappent à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les plus-values et à l'impôt commercial.

Car même si la fonction publique figure dans la partie supérieure des rémunérations perçues au Grand-Duché, selon le Statec, pas question de faire porter une éventuelle charge fiscale sur ses membres. Et sur les personnes physiques de manière générale. Le président de la CGFP en appelle donc à une réforme fiscale plus large, «conformément à ce qu'avait annoncé le gouvernement». Sauf que, pandémie oblige, cette dernière semble repoussée de facto.

