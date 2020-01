A compter de cette année, la paye des agents de la fonction publique nationale ne sera plus obligatoirement versée sur un compte chèque postal. Un détail? Pas pour les quelque 28.000 hommes et femmes concernés.

Les fonctionnaires d'Etat pourront se passer de CCP

De mémoire de fonctionnaires, il a toujours fallu disposer d'un compte bancaire à la Poste (CCP) pour voir, chaque mois, son traitement arriver. Logique historique : la rémunération des agents publics dépendait du seul organisme bancaire 100% étatique et susceptible d'être accessible par tous, partout dans le pays. «Il y avait une question pratique, ajoute même Max Lemmer, attaché de presse de la CGFP. La Poste assurait le versement des rémunérations à chacun, pile au même moment.»

Sauf que depuis l'instauration de cette obligation, le système bancaire a évolué et les usagers ont appris à placer leur argent dans divers établissements. Aussi, en ce début d'année, les ministères des Finances et de la Fonction publique ont décidé d'abolir cet impératif. «À partir du printemps 2020, les agents auront la possibilité de communiquer au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État le compte bancaire de leur choix, sur lequel ils veulent recevoir leur rémunération».

Un grand pas, une victoire? «Non, juste une évolution normale», relativise la CGFP. «Plus les années passaient et plus nous avions de demandes concernant le libre choix de chacun de disposer -ou pas- d'un CCP», indique Max Lemmer. La revendication avait d'ailleurs été remontée aux oreilles du directeur général de la Poste et du ministre de l'Economie, Etienne Schneider (LSAP). Celui-ci, avant de quitter ses fonctions en février prochain, fait donc le geste attendu.

La digitalisation en œuvre

«La communication du numéro de compte se fera exclusivement de manière électronique, sur base d’une authentification forte (Luxtrust), via «myRH», qui est un portail web interne à l’État permettant de réaliser un certain nombre de démarches liées aux ressources humaines», indique un communiqué signé des deux ministères partenaires.

Les équipes du CGPO, du Centre des technologies de l’information de l’État et de la Trésorerie de l’État travaillant actuellement sur les développements informatiques nécessaires, la mesure n'entrera effectivement en service que d'ici quelques mois.