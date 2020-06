Dès le mois de juillet, les agents de l’État en activité ainsi que ceux en retraite pourront faire virer leur rémunération ou pension sur un compte de la banque de leur choix. Une petite révolution dans la mesure où le compte chèque postal disposait auparavant du monopole.

Les fonctionnaires bientôt libérés du CCP

Jusqu'à présent, la rémunération des agents publics était obligatoirement versée sur un compte chèque postal (CCP), le seul organisme bancaire 100% étatique et susceptible d'être accessible par tous, partout dans le pays. L'annonce d'un changement faite début janvier est aujourd'hui transformée dans les faits. «Aussi bien les agents de l'État en activité que ceux en retraite pourront dorénavant faire virer leur rémunération ou pension sur un compte bancaire de leur choix», annoncent ce mercredi les ministères des Finances, de la Fonction publique et de la Digitalisation dans un communiqué conjoint.

Concrètement, cette modification s'appliquera au plus tôt à partir de la paye du mois d'août. Les agents souhaitant bénéficier de cette nouvelle possibilité peuvent communiquer dès maintenant au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État (CGPO) les détails du nouveau compte bancaire sur lequel leur rémunération ou pension devra être viré. Cette demande doit impérativement être introduite avant le seizième jour du mois pour que la rémunération ou pension puisse être virée sur le nouveau compte bancaire à partir du mois courant.

En pratique Pour les fonctionnaires en activité, la communication du nouveau numéro de compte bancaire se fait de manière entièrement électronique, sur base de l'authentification forte (Luxtrust), via le portail «myRH» (http://myrh.intranet.etat.lu). Un portail interne à l'État qui permet à tous les agents de réaliser un certain nombre de démarches liées aux ressources humaines. Les agents de l'État en retraite peuvent accomplir cette démarche en remplissant le formulaire téléchargeable sur le portail de la Fonction publique. Les détails relatifs à cette démarche sont consultables sur le même portail. Exceptionnellement, il est également possible tant pour les uns que pour les autres de demander la modification de compte auprès de l’accueil de Guichet.lu, après avoir pris préalablement un rendez-vous en ligne.



Susceptible d'offrir aux 29.000 agents actifs et aux 12.500 fonctionnaires en retraite une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs finances personnelles, ce nouveau service représente «une nouvelle preuve de la digitalisation, la modernisation et la simplification de la Fonction publique et de ses services», selon les termes de Marc Hansen (DP), ministre de la Fonction publique et ministre délégué à la Digitalisation.

Pour sa part, Pierre Gramegna (DP) estime que «cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la Trésorerie de l'État». Et le ministre des Finances de souligner «la détermination du gouvernement de répondre aux besoins changeants de ses agents et de rendre compte de l'évolution du système bancaire à l'ère du numérique».

