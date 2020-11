Pour réduire le nombre de morts sur les routes, le Grand-Duché s'attaque à la vitesse. Pour cela, la police n'hésite pas à recourir à des dispositifs supplémentaires, qui ont permis de sanctionner quelque 20.000 infractions dans le Nord du pays depuis le début de l'année.

Les flashs des radars mobiles crépitent aussi

(ASdN) - Le gouvernement fait de la vitesse son cheval de bataille dans sa lutte contre l'insécurité routière. C'est dans cette optique que des radars mobiles viennent compléter les dispositifs fixes déjà en place. Et ce, notamment dans le cadre de la campagne nationale de sécurité routière «moto», précise Henri Kox dans une réponse parlementaire publié mercredi.

Une stratégie qui porte visiblement ses fruits. Depuis le mois de janvier, pas moins de 20.163 infractions liées aux excès de vitesse ont ainsi été constatées dans le Nord du pays. Les deux radars mobiles installés sur les routes nationales N15 et N27 ont également relevé à eux seuls 10.118 infractions durant les mois d'été.

En 2019, les radars - fixes et mobiles - du pays avaient donné lieu à 282.703 avertissements taxés. Quelque 2.000 délits de grande vitesse avaient par ailleurs été dressés. En tête des dispositifs les plus actifs, celui de Schieren, sur la N7, avec quelque 41.000 infractions relevées l'an passé. Suivis par les flashes de Merl/Belair au bout de l'A4 (40.000) et celui de Lipperscheid, lui aussi sur la N7 (22.000).

Pour rappel, le pays compte au total 32 radars fixes sur ses routes depuis les premières installations en 2016. Un réseau qui devrait néanmoins s'accroître dans les années à venir, notamment sur les feux tricolores de la capitale.

Car pour le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng), nul doute que la sécurité routière passe par l'installation de tels dispositifs. En 2018, la vitesse serait en cause dans 16% des accidents mortels, et même 67% des accidents graves selon les données du Statec.

En incitant les automobilistes à lever le pied, le ministre espère ainsi réduire de moitié le nombre de victimes de la route. En juin dernier, ce dernier se fixait ainsi comme objectif de passer sous la barre des 19 morts en 2020.

Combien coûte un flash ? Au Grand-Duché, l'excès de vitesse est puni d'un avertissement taxé de 49 euros s'il est inférieur à 15 km/h en ville, 20 km/h hors agglomération ou 25 km/h sur autoroute. Au-delà, l'automobiliste risque un avertissement de 145 euros et un retrait de deux points sur son permis, voire un procès-verbal. A noter, tous les radars disposent d'une marge d'erreur de 3 km/h en dessous de 100 km/h et de 3% au-delà.





