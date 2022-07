Le gaz naturel, dont dépendent de nombreux secteurs, se fait rare. Les entreprises luxembourgeoises cherchent des alternatives.

Crise de l'énergie

Les firmes luxembourgeoises se préparent au black-out gazier

Au début de l'année, le fournisseur d'énergie Eida, de Beckerich, a cessé de fournir de l'électricité, puis du gaz. En raison de l'explosion des prix, la base commerciale avait disparu. L'entreprise n'existe plus aujourd'hui. L'Europe se prépare désormais à ce que la Russie ne livre bientôt plus de gaz du tout à l'Ouest. Le gazoduc vers l'Allemagne est hors service jusqu'au 20 juillet inclus pour des raisons de maintenance - et l'on doute qu'il fournisse à nouveau du gaz à ce moment-là.

La Russie coupe les gazoducs Nord Stream pour 10 jours L'Allemagne et avec elle l'Europe sont entrées lundi dans une période de grande incertitude sur la suite de leurs importations de gaz russe, déjà fortement réduites ces dernières semaines et qui pourraient bientôt se tarir complètement.

De toute façon, la turbine entretenue avec laquelle la Russie a justifié la dernière réduction n'a été transportée par avion du Canada vers l'Allemagne que dimanche et devrait arriver en Russie dans une semaine environ. Certes, les fournisseurs luxembourgeois ne s'approvisionnent pas directement en gaz naturel auprès de la Russie, mais au Luxembourg aussi, des entreprises et des secteurs entiers sont touchés par la pénurie de gaz et la hausse des prix de l'électricité qui en résulte.

Les prix du pétrole, du diesel et de l'essence pèsent également sur l'économie et font grimper les coûts de transport et de production. Le Luxembourg compte environ 92.000 raccordements au gaz, dont 81.000 sont des ménages privés. 11.300 consommateurs de gaz sont des entreprises. À cela s'ajoutent quatre grandes entreprises industrielles qui consomment plus de 280 gigawattheures par an au Luxembourg. Environ 15% de la consommation totale d'énergie au Luxembourg est couverte par le gaz naturel. A cela s'ajoute le gaz contenu dans l'électricité. En effet, environ 18% de l'électricité de l'Union européenne (UE) est produite avec du gaz.



Remplacer le gaz par du diesel

Afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement, la Commission européenne avait annoncé en mars que les réservoirs de gaz naturel des Etats membres de l'UE devaient être remplis à 90 % d'ici octobre. Il n'est pas certain que cet objectif soit atteint : au 11 juillet, ils étaient remplis à 62%. Sur l'équivalent de 8.655 gigawattheures de gaz naturel, le Luxembourg a importé en 2021 environ 80% de Belgique et le reste d'Allemagne. L'année dernière, la consommation de gaz a augmenté de près de 8% par rapport à l'année précédente.

Cette année, c'est l'inverse : les clients du gaz se tournent vers des alternatives et s'efforcent de réduire leur consommation de gaz. «Nous travaillons actuellement de manière intensive à l'élaboration de plans d'urgence qui devraient être mis en œuvre si le gaz se fait encore plus rare», fait savoir la fédération industrielle Fedil. Si la Russie ferme complètement le gazoduc Nord Stream, ce sont surtout les entreprises dont le processus de production consomme beaucoup d'énergie, comme les producteurs de ciment, d'acier ou de verre, qui seront touchées dans le pays.

Face à la problématique de l'approvisionnement, de nombreuses entreprises luxembourgeoises interrogées souhaitent satisfaire leurs besoins en énergie en développant les sources d'énergie renouvelables, mais certaines devront également recourir à des moyens plus polluants à court terme. Photo: Encevo

Si l'Allemagne ne reçoit plus de gaz, d'autres entreprises luxembourgeoises seront indirectement touchées, car de nombreux produits intermédiaires, comme ceux de l'industrie plastique ou chimique en Allemagne, n'arriveront plus au Luxembourg ou seulement en quantité réduite. Les discussions sur la manière de remplacer le gaz sont en cours, selon la Fedil. Différentes options sont sur la table, fait savoir la fédération. L'une d'entre elles consiste à remplacer le gaz par le diesel comme combustible, ce qui est relativement rapide et facile. Cela nécessite toutefois l'autorisation du ministère de l'Environnement. En brûlant, le diesel libère moins de CO2 que le pétrole ou le charbon, mais beaucoup plus que le gaz naturel.

Ce que font les entreprises

«Nous avons garanti le prix de nos achats de gaz jusqu'à fin 2023», déclare Eric Klückers, patron du fabricant de béton Contern. Il part du principe que le contingent acheté leur sera livré - d'où que ce soit. Toutefois, le gaz ne joue qu'un rôle secondaire dans l'usine de Contern. «Pour nous, le prix de l'électricité est bien plus important pour le processus de production, et il évolue de manière catastrophique depuis des mois», explique Klückers.

L'Union européenne dévoile son plan pour passer l'hiver Bruxelles dévoile ce mercredi son plan pour passer l'hiver et surmonter la chute des livraisons de gaz russe.

Alors qu'il y a un an, l'entreprise pouvait encore acheter du courant industriel pour 50 euros par mégawattheure, le prix à la bourse de l'électricité est actuellement dix fois plus élevé, soit 500 euros. «Le prix de l'électricité est étroitement lié à celui du gaz, et il suffit que la France annonce que ses centrales nucléaires seront arrêtées pour des travaux de maintenance pour que les prix s'envolent», remarque Klückers. Multiplié par une consommation de plusieurs gigawatts, cela fait énormément grimper les coûts de production. Chez Contern, on réfléchit donc à l'utilisation de l'énergie solaire, mais l'installation d'un tel système ne se fait pas à court terme et nécessite de gros investissements. «De plus, l'installation du transformateur doit être adaptée ou améliorée», explique Klückers.

Le prix de l'électricité pour les entreprises est actuellement dix fois plus élevé à la bourse de l'électricité.

De plus, une installation photovoltaïque ne produit pas toujours lorsque l'électricité est nécessaire, tandis que l'électricité produite le dimanche n'est pas utilisable pour la production. Les modèles de l'autoconsommation et bien d'autres choses, comme la régulation des excédents et des manques, doivent encore être affinés et rendus plus intéressants, dit Klückers.

Pas de gaz, pas de verre

Les fabricants de verre comme Guardian, dont le siège européen se trouve à Niederkerschen, sont tributaires du gaz. Le maintien de la température d'un four à verre est indispensable, car si un tel four doit être éteint d'un jour à l'autre, il sera irrémédiablement endommagé.

Pour éviter cela, le porte-parole de l'entreprise Andrew Wilkins explique que le groupe a mis en place un système de réserve de gaz de pétrole liquéfié (GPL) «afin de garantir la sécurité de fonctionnement et de maintenir nos fours en bon état». Actuellement, le bassin de verre flotté de Niederkerschen ne consomme pas de gaz, car le four y est entièrement modernisé, mais les cinq autres sites de production en Europe en consomment.

L'approvisionnement en gaz des ménages ne sera pas menacé S'il sera demandé aux résidents de faire des efforts sur leur consommation de gaz cet hiver, ce seront surtout les industries qui auront à craindre des répercussions liées aux difficultés d'approvisionnement.

Le groupe sidérurgique ArcelorMittal a sa propre filiale, ArcelorMittal Energy SCA, pour la distribution d'électricité et de gaz. A la question de savoir comment le groupe ressent la hausse des prix et quelles mesures ont été prises, par exemple pour remplacer le gaz par d'autres formes d'énergie ou pour économiser l'énergie, ArcelorMittal ne veut rien dire une semaine avant la publication des résultats du groupe pour le premier semestre 2022. Le fait est que plusieurs projets ont été lancés récemment pour fondre le minerai de fer à l'aide d'hydrogène, mais aussi de gaz naturel à la place du charbon et du coke. Le producteur d'acier inoxydable luxembourgeois Aperam a également essayé récemment de réduire ses émissions de CO2 en utilisant de plus en plus le gaz naturel. Aperam est un gros client d'ArcelorMittal Energy SCA pour le gaz et l'électricité.



La turbine Siemens, dont l'absence a été récemment invoquée par Gazprom pour justifier la réduction du volume de livraison, n'a pas encore été réinstallée. Photo: Siemens

Par rapport à 2015, Aperam indique avoir pu réduire sa consommation d'énergie de 6,6 pour cent l'année dernière. L'objectif est de consommer 11% d'énergie en moins d'ici 2030 qu'en 2015. L'entreprise fait en outre référence à son mix énergétique, qui est désormais alimenté à 48% par des sources d'énergie renouvelables.

Le cimentier Cimalux est une autre entreprise industrielle qui consomme beaucoup de gaz. Là aussi, des mesures d'économie ont été prises. Dans une première phase, l'usine de Rumelange devrait renoncer complètement au gaz cette année encore, indique l'entreprise.

«Nous espérons ainsi réaliser une économie d'environ 6.500 mégawattheures par an. Cela correspond à une économie de gaz de 100% pour le processus de fabrication du clinker», explique un représentant de l'entreprise. En outre, l'entreprise procède à des investissements non prévus à très court terme. «Dans une deuxième phase, nous pensons pouvoir réduire notre consommation dans l'usine d'Esch de plus de 75%», poursuit-on. L'entreprise souhaite ainsi faire passer sa consommation d'environ 8.500 mégawattheures par an à moins de 2.000 mégawattheures.

«Nous discutons actuellement des possibilités de modification technique de nos générateurs de gaz chaud avec les fabricants. Nous espérons pouvoir réaliser ce projet en 2023, dans la mesure où une solution techniquement viable, économiquement résiliente et acceptable en termes de respect de l'environnement est envisageable», explique Christian Rech, ingénieur chez Cimalux. La consommation de gaz a déjà été réduite de manière significative, mais en utilisant davantage de charbon et donc «malheureusement au détriment de nos émissions de CO2». D'autres possibilités d'économie seraient à l'étude et nécessiteraient également des investissements non prévus.

Nous avons considérablement réduit notre consommation de gaz, malheureusement au détriment de nos émissions de Co2.

«À court terme, nous restons toutefois tributaires d'une livraison minimale de gaz pour pouvoir maintenir nos activités à Esch», écrit l'entreprise. «Nous espérons que les mesures d'économie drastiques qui ont été prises nous permettront d'obtenir ce reliquat minimal nécessaire». En effet, s'il n'y a plus assez de gaz, les fournisseurs doivent décider, conformément aux dispositions légales, qui doit être approvisionné et à qui l'arrivée de gaz doit être coupée. Les particuliers, les institutions sociales et les hôpitaux sont alors approvisionnés en priorité. Afin de réaliser des économies d'énergie supplémentaires à moyen terme et de remplacer les combustibles fossiles, Cimalux a adopté une «feuille de route carbone». Selon celle-ci, les boues d'épuration séchées et d'autres matières issues de l'économie circulaire seront utilisées à l'avenir dans les processus industriels.

Un développement massif des sources d'énergie renouvelables est une réponse à la crise énergétique, affirme le fournisseur d'énergie Encevo d'Esch. «Le passage à des alternatives au gaz est un grand sujet de préoccupation pour nos clients», explique l'entreprise. Mais pour cela, il faut que les conditions techniques soient réunies, ce qui n'est pas toujours le cas. «Un tel changement nécessite en général un temps de préparation adéquat». Selon Encevo, de nombreux clients s'informent actuellement sur les systèmes de chauffage alternatifs tels que les pompes à chaleur et les installations solaires. «Mais cela prendra du temps et doit plutôt être envisagé dans une perspective à moyen ou long terme», nuance le fournisseur. A court terme, il n'y a donc pas d'autre solution que «d'économiser le plus d'énergie possible», ce que les clients semblent faire. La consommation totale d'énergie a légèrement baissé par rapport à l'année précédente. «L'énergie que je ne consomme pas, je ne dois pas me la procurer ni la payer, et ce que je produis moi-même, je ne dois pas l'acheter», explique Encevo. L'efficacité énergétique est de toute façon un thème très important pour les clients industriels depuis des années. Les économies d'énergie sont également importantes dans le secteur domestique, puisque le chauffage et la production d'eau chaude représentent environ 90 % de la consommation d'énergie à la maison. Selon Encevo, il est possible d'économiser très rapidement dix pour cent ou plus d'énergie en adaptant son comportement de consommation. Extrapolées à l'ensemble des ménages, ces économies d'énergie sont considérables. En ce qui concerne le prix du gaz : «Le prix est déterminé par l'offre et la demande. La question de savoir si Nord Stream 1 sera remis en service jeudi prochain a bien entendu une influence sur ce point», explique le fournisseur d'énergie. (MeM)

Le fabricant de carbure Ceratizit de Mamer n'a directement besoin de gaz naturel que pour le chauffage, et non pour les processus de production. L'entreprise utilise toutefois de l'hydrogène (H2) pour la production de ses matériaux de base. Celui-ci devrait être produit à l'avenir par électrolyse de l'eau avec de l'électricité verte, mais pour l'instant, l'entreprise a encore besoin de gaz naturel. A court terme, il n'est pas possible de faire beaucoup d'économies, écrit l'entreprise. «Comme notre fournisseur n'utilise pas de gaz russe, nous ne voyons actuellement aucun danger immédiat», déclare un porte-parole de l'entreprise.

Le réseau européen d'hydrogène intéresse le Luxembourg Un consortium prévoit de mettre en place un réseau européen de pipelines pour l'hydrogène. Mais on ne sait pas encore si le Luxembourg y sera raccordé.

«Au cas où il y aurait quand même des problèmes de livraison pour le H2, nous pouvons, si nécessaire, réaliser l'étape de la production de poudre via une filiale aux Etats-Unis». Par ailleurs, l'entreprise a pour objectif de passer entièrement à l'électricité verte dans les deux prochaines années.

Comme l'explique le fabricant de matières plastiques DuPont, l'entreprise suit de près la pénurie persistante de gaz naturel en Europe. Le groupe dispose d'un réseau mondial d'installations de production qui reste pleinement opérationnel, y compris au Luxembourg, et qui n'est pas directement touché par une pénurie de gaz naturel, selon le porte-parole de DuPont, Willem Buitelaar. Chaque site européen et chaque pays dans lequel l'entreprise a des filiales examinent toutefois des plans d'urgence qui seront activés localement si nécessaire, a ajouté Buitelaar. «Nous continuerons à examiner tout changement de politique futur et son impact sur nos opérations, et nous informerons nos clients et autres parties prenantes en conséquence», ajoute-t-il.

Le groupe Post serait également touché par un arrêt des livraisons de gaz, mais seulement dans une moindre mesure, car le gaz y est exclusivement utilisé pour le chauffage. Comme l'explique le porte-parole de l'entreprise Paul Rausch, certains petits bâtiments sont chauffés au gaz, ainsi que le centre de distribution de Bettembourg et un bâtiment administratif à Cloche d'Or. «Le processus de production du groupe Post ne dépend pas directement du gaz, à l'exception du centre de tri, où une température minimale est nécessaire pour garantir des conditions de travail agréables aux collaborateurs et assurer le bon fonctionnement des machines», explique Rausch.

Environ 18 % de l'électricité de l'UE a été produite en 2021 par la combustion de gaz naturel. Photo: dpa

Outre les nombreuses mesures déjà prises ces dernières années, comme la réduction de la climatisation dans les centraux téléphoniques, Post a récemment décidé, selon Rausch, d'adapter également la température dans les immeubles de bureaux : un degré et demi de plus en été, un degré et demi de moins en hiver.

Au sein du groupe CFL, le gaz ne couvre qu'une très petite partie des besoins énergétiques. Néanmoins, les CFL «suivent de très près l'évolution des prix sur le marché de l'énergie», comme l'indique l'attachée de presse Alessandra Nonnweiler. En outre, la réduction des émissions de CO2 est de toute façon un objectif déclaré de la stratégie de l'entreprise. Goodyear se prépare également à une éventuelle interruption de la livraison de gaz en Europe. «En ce qui concerne les perturbations à court terme de l'approvisionnement en gaz naturel, nous prévoyons notamment de convertir nos installations de production du gaz naturel à des sources de carburant alternatives», déclare une porte-parole de l'entreprise, sans donner plus de détails.

De manière générale, Goodyear Luxembourg a été la première entreprise à convertir ses sites dans le pays à l'énergie verte et sans carbone depuis mai 2021. Cela fait partie de la stratégie globale «Better Future» du fabricant de pneus, qui prévoit un plan en plusieurs étapes pour s'approvisionner à 100 % en énergie renouvelable sur tous les sites Goodyear en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique d'ici fin 2022.

L'entreprise travaille également avec le fournisseur d'énergie Enovos pour la construction de deux grandes centrales photovoltaïques. La première a été inaugurée en septembre 2021. Cet abri de voitures solaire, situé sur le site d'essai de Goodyear à Colmar-Berg, est composé de 1 500 modules solaires et couvre un parking de 4.000 mètres carrés. Avec une production annuelle de 657 500 kilowattheures, il devrait produire suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 170 foyers. Une deuxième installation est prévue pour la fin de l'année. Une fois achevées, les deux installations devraient produire ensemble environ cinq gigawattheures d'électricité par an.

Nouveaux fournisseurs de gaz

Le gaz naturel liquéfié (GNL) devrait permettre de réduire la pression sur le gaz naturel en tant que source d'énergie, du moins à moyen terme. En 2021, 37 terminaux GNL étaient en service en Europe. Une trentaine d'autres devraient bientôt s'y ajouter, afin que le GNL puisse être livré par bateau. En plus de leurs terminaux gaziers déjà existants, l'Espagne et la France veulent en construire trois nouveaux chacun, la Belgique et l'Allemagne deux et les Pays-Bas un.

L'UE veut en outre importer beaucoup plus de gaz d'Azerbaïdjan. Jusqu'à présent, ce pays livre chaque année 8,1 milliards de mètres cubes de gaz à l'UE via un gazoduc traversant la Géorgie et la Turquie, en passant par la Grèce et l'Albanie jusqu'en Italie. D'ici 2027, l'objectif est de 20 milliards de mètres cubes. Bruxelles estime qu'un arrêt des livraisons de gaz russe à l'Union européenne pourrait coûter jusqu'à 1,5 pour cent à la performance économique (PIB) de l'Union si le prochain hiver est froid et si aucune mesure préventive d'économie d'énergie n'est prise.

