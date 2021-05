Alors que les bourgmestres peinent de plus en plus à répondre aux nouvelles exigences imposées par l'Etat, les députés se pencheront ce mercredi sur la réforme de la loi communale. Une mise à jour destinée notamment à clarifier les droits et les devoirs de chacun.

Les finances des communes en débat

Alors que les bourgmestres peinent de plus en plus à répondre aux nouvelles exigences imposées par l'Etat, les députés se pencheront ce mercredi sur la réforme de la loi communale. Une mise à jour destinée notamment à clarifier les droits et les devoirs de chacun.

(Jmh avec Marc Schlammes) - Depuis plusieurs mois, les esprits s'échauffent dans les mairies du pays. En cause, l'impact de la crise sur les recettes communales, mais aussi les attentes de plus en plus fortes qui pèsent sur elles. Notamment sur la prise en charge financière de missions jusqu'alors réalisées en grande partie sur le compte de l'Etat. Que ce soit pour le transport scolaire ou les services de secours qui vont alourdir les budgets des 102 communes du pays.

C'est donc peu dire que le débat qui se tiendra ce mercredi à la Chambre devrait se concentrer autour de la question financière. Dédiés à la loi communale, véritable manuel d'instruction sur les missions que doivent réaliser les municipalités, les échanges porteront notamment sur la nécessité pour les élus de disposer de ressources suffisantes, aussi bien en termes de matériel, de personnels et financier.

Lancé à l'été 2019 par Taina Bofferding (LSAP), ministre de l'Intérieur, le processus de réforme de la loi de 1988 vise à adapter la législation aux réalités actuelles. Notamment en ce qui concerne la création de nouveaux logements, principal sujet d'inquiétude des citoyens. Mais si le Pacte Logement 2.0 tarde à se concrétiser alors qu'il doit officiellement faciliter la tâche des bourgmestres, le dispositif ne serait qu'«un mastodonte bureaucratique inutile» à en croire Marc Lies (CSV), cité par nos confrères du Luxemburger Wort.

Pensée pour encourager la participation des citoyens, mais aussi entre les communes et l'Etat, le futur texte doit non seulement clarifier la répartition des missions entre ces deux acteurs, mais aussi définir sans ambiguïté les tâches obligatoires de celles qui sont facultatives. Dans les faits, cela doit se traduire par la suppression de quelque 70 procédures imposées jusqu'à présent aux autorités locales. Des procédures vues par Taina Bofferding comme n'ayant «plus de sens», ce qui devrait permettre de renforcer l'autonomie des communes.

