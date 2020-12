En dehors des règles du couvre-feu, le gouvernement n'entend pas faire voter une loi spéciale pour les tirs pyrotechniques. Chaque commune du Luxembourg décidant de ce que les habitants auront la possibilité de faire.

Les feux d'artifice ne seront pas à la fête

Patrick JACQUEMOT

Décidément, Noël et le réveillon du 31 décembre auront une saveur particulière. D'abord du fait de la limitation des convives à inviter (pas plus de deux); ensuite en raison du couvre-feu qui restera en place même durant les soirs de fête. Indirectement, cette limitation des sorties entre 23h et 6h pour chacun, a déjà poussé plusieurs communes à annuler leurs feux d'artifice prévus cette fin d'année.

Ainsi, la bourgmestre de la capitale a-t-elle annoncé, mercredi, qu'aucune pétarade ne serait tirée cette année depuis le pont Adolphe. Et Lydie Polfer (DP) de commenter : «Il faudra fêter autrement cette année (...) Nous savons que certaines personnes jetteront quand même des pétards et nous ne pouvons que fortement le déconseiller.» A Luxembourg, les particuliers qui voudraient tout de même embraser le ciel doivent en faire la demande auprès de l'administration communale.

Et sur ce point, le ministre d'Etat a été interpellé par la députée CSV Nancy Arendt qui voulait savoir si le gouvernement comptait légiférer sur la question des feux pyrotechniques en cette fin d'année si particulière. Réponse de Xavier Bettel : non. Et le Premier ministre d'appuyer son argumentaire sur la législation déjà en place qui permet à chaque bourgmestre de dire, à l'échelle de sa commune, ce qu'il est autorisé ou non de faire.

Pour mémoire d'ailleurs, l'article 553-1 du code pénal prévoit déjà des sanctions pour ceux qui ne respectent pas l'interdiction de tirer des feux d'artifice. Il s'agit d'une amende pouvant aller de 25 à 250 euros.

Déjà plusieurs communes du Grand-Duché ont pris position sur la question. A savoir :

: Leudelange, Steinfort, Schifflange, Erpeldange-sur-Sûre, Troisvierges, Mondercange, Wiltz, Clervaux, Berdorf, Grevenmacher, Junglinster, Niederanven, Steinsel, Remich, Mertzig Manternach, Feulen, Redange-sur-Attert, Dudelange, Bertrange, Strassen, Hesperange, Bettembourg, Consdorf, Bourscheid, Fischbach, Weiswampach, Vichten, Mamer, Ettelbruck, Flaxweiler, Kopstal, Beaufort, Sanem ou Waldbredimus Tolérance : Dippach (entre minuit et minuit quinze le 31 décembre), Differdange (de 23h55 à 0h15), Schuttrange (à partir de 23h45 pour la Saint-Sylvestre). Sachant que tout rassemblement sur la voie publique, de nuit, reste proscrit en raison du couvre-feu prolongé jusqu'au 15 janvier désormais.

