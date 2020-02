Les travaux d'extension avancent bon train sous la place Guillaume II et nécessiteront la mise en place d'une nouvelle signalisation à compter du lundi 17 février. Automobilistes et piétons devront s'adapter à une nouvelle façon de circuler et de s'arrêter.

Les feux au rouge dans le parking Knuedler

(MF) – Les travaux de réaménagement complet de la place centrale de l'hypercentre qui lui redonneront un tout nouveau visage à l'horizon 2023 devraient démarrer en septembre en surface. En attendant, les titanesques travaux d'extension du parking éponyme se poursuivent sous terre.

Découvrez les entrailles de la place Guillaume II «C'est un chantier vraiment spectaculaire!» avait prévenu Lydie Polfer (DP), bourgmestre de Luxembourg, avant de passer sous la place du Knuedler. Visionnez les premières images de l'immense extension au parking souterrain qui s'achèvera «fin 2021».

Entamés en janvier 2016, ces travaux, qui devraient s'achever «fin 2021», avancent et contraindront à partir du lundi 17 février 2020 les automobilistes et les piétons à circuler plus prudemment à certains étages.

La circulation des voitures entre les étages -2 et -3, se fera par une seule rampe et sera dorénavant réglée via un feu de signalisation. Pas de panique, la Ville mettra en place la signalisation et le marquage appropriés. Reste que «les gens sont priés de couper le moteur en cas d'arrêt devant les feux de signalisation», prévient la Ville.

Un autre ascenseur en vue

L'accès piétonnier à l'étage -3 de la cage d'escalier (dit « klenge Knuedler ») sera supprimé. Mais les niveaux -2 et -1 des escaliers en question restent désormais accessibles. Les gens sortant et entrant à l'étage -3 sont priés d'utiliser un des autres escaliers ou le nouvel ascenseur.

Les travaux du Knuedler prolongés jusque 2023 En janvier 2019 démarrera une nouvelle étape du chantier de la Place Guillaume II au centre de Luxembourg. Les travaux doivent s'achever en mai 2023. Soit un an plus tard que prévu.

L’ancien ascenseur hors fonction sera d'ailleurs démonté. Il sera, plus tard, remplacé par un nouvel ascenseur pour desservir à l'avenir tous les niveaux de la nouvelle extension. A terme, le «Knuedler» comptera 751 places au total, contre 483 actuellement.