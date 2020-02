Expositions ou encore animations, le carnaval est à l'honneur en ce premier week-end des congés qui est aussi marqué par le Family Day à la piscine d'Oberkorn et l'ouverture de la 10e édition du salon d'art contemporain à Esch/Alzette.

Luxembourg 4 1 2 min.

Les festivités du carnaval dans les starting-blocks

Eddy RENAULD Expositions ou encore animations, le carnaval est à l'honneur en ce premier week-end des congés qui est aussi marqué par le Family Day à la piscine d'Oberkorn et l'ouverture de la 10e édition du salon d'art contemporain à Esch/Alzette.

Une journée aquatique à Differdange

Les familles sont attendues ce dimanche 16 février à la piscine de Differdange pour le Family Day de 11 à 16h. Au menu, des activités et jeux aquatiques qui feront le bonheur des petits et des grands.

Aquasud, 1 rue Jeannot Kremer à Oberkorn

Esch accueille la 10e édition du salon d'art contemporain



Le salon d'art contemporain d'Esch/Alzette ouvre ses portes à partir de ce samedi 15 février à la Galerie du Théâtre d'Esch. Jusqu'au 5 mars, la galerie est accessible du mardi au samedi de 14 à 18h. Au fil des années, cette manifestation est devenue un pilier de la vie artistique eschoise.

Galerie d'Art du Escher Theater, 112 rue de l'Alzette à Esch-sur-Alzette - Entrée gratuite

4 Salon international d'art contemporain d'Esch-Sur-Alzette

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Salon international d'art contemporain d'Esch-Sur-Alzette Salon international d'art contemporain d'Esch-Sur-Alzette Photo: Chris Karaba Salon international d'art contemporain d'Esch-Sur-Alzette Salon international d'art contemporain d'Esch-Sur-Alzette Photo: Chris Karaba

Carnaval à la Villa Vauban

Un masque du carnaval de Venise Photo: Marie-Rose Fretz

A une semaine du début de la saison des carnavals, l'exposition «Variations. Un musée pour tous» propose de vous mettre dans l'ambiance ce dimanche 16 février entre 14 et 17h.



Afin de plonger dans ce milieu festif, la Villa Vauban proposera aux visiteurs de créer leur propre masque de déguisement ou de se faire maquiller le visage. Une initiative qui devrait faire le bonheur des familles ayant des enfants âgés entre 5 et 12 ans.



Villa Vauban, 18 avenue Émile Reuter à Luxembourg - Gratuit pour les enfants, 5 euros pour les adultes.

Les enfants dansent pour la bonne cause

Pour lancer les congés du carnaval, un bal pour enfants est organisé ce samedi 15 février de 14 à 18 h, au centre de loisirs de Lamadelaine. Les bénéfices de la manifestation seront reversés à l'Unicef. D'autres festivités sont à l'affiche de la semaine comme à Munshausen. De ce samedi 15 au dimanche 23 février, de 10h à 17h, des ateliers à thème seront organisés (confection de marionnettes, préparation de cookies...).

Retrouvez le programme de la semaine du Carnaval ici.

Le livre nature à l'honneur à Remerschen

Le Centre Nature et forêt Biodiversum Camille Gira est placé sous le signe des livres nature pour enfants et adultes. Du samedi 15 au dimanche 13 février entre 10 et 17h, de nombreuses activités sont prévues pour toute la famille, lectures publiques, ateliers, expositions, ventes,... il y en aura pour tous les goûts.

Centre nature et forêts Biodiversum 5 Breicherwee à Remerschen - Entrée gratuite

Le Biodiversum Camille Gira servira de cadre à cette manifestation dédiée aux livres sur la nature. Photo: Volker Bingenheimer