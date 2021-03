Contrairement aux mesures actuellement en vigueur, le conseil supérieur des maladies infectieuses recommande aux futures mères de se faire injecter le vaccin. Selon son rapport publié lundi, il n'y aurait aucun risque pour elles ou leur bébé.

Luxembourg 2 min.

Les femmes enceintes peuvent finalement être vaccinées

Marie DEDEBAN Contrairement aux mesures actuellement en vigueur, le conseil supérieur des maladies infectieuses recommande aux futures mères de se faire injecter le vaccin. Selon son rapport publié lundi, il n'y aurait aucun risque pour elles ou leur bébé.

Bien que considérées comme «vulnérables» face au covid, les femmes enceintes étaient exclues de la vaccination depuis quatre mois. Mais le conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) vient de changer la donne, puisqu'il recommande aux futures mères de se faire vacciner dans son dernier rapport.

C'est l'ordinateur qui fixe l'ordre des vaccinations Si le gouvernement luxembourgeois a établi un phasage de la campagne d'injection du vaccin anti-covid, un algorithme édite les invitations envoyées au nom du ministère de la Santé.

Le CSMI préconise même de les considérer comme prioritaires dans «la phase 5» de la vaccination en raison de leur «vulnérabilité». Une phase dont la date de début n'a pas encore été communiquée, la phase 4 n'en étant qu'à ses débuts avec la vaccination des 65-69 ans. En revanche, toutes les futures mères ne seront pas égales, puisque seules celles présentant une «comorbidité» ou étant «très exposées sur leur lieu de travail» seront placées en haut de la liste.

Indiquant que les «vaccins à ARNm» produits par Moderna et Pfizer ne représentent «aucun risque» pour les futures mères et leur bébé, le CSMI recommande en revanche de ne les injecter qu'à partir de «la dixième semaine d'aménorrhées». Les scientifiques se basent notamment sur une étude menée aux Etats-Unis, où «30.000 femmes» auraient déjà été vaccinées avec un vaccin ARNm sans «qu'aucun effet maternel ou foetal» n'ait été rapporté. Les experts écartent en revanche de la liste des vaccins utilisables ceux produits par AstraZeneca et Johnson & Johnson, faute de «données suffisantes»

Le Luxembourg navigue à vue face au covid En annonçant, mercredi, l'ouverture des terrasses à compter du 7 avril, Xavier Bettel réalise «un petit pas symbolique» destiné à donner «une bouffée d'air» à la population. Sauf que la mesure pourrait bien ne pas être appliquée en cas de «hausse exponentielle» des nouvelles infections.

En ce qui concerne les femmes allaitant leur enfant , le rapport indique qu'elles peuvent être vaccinées par le biais de tous les vaccins disponibles sur le marché, sans distinction. Injectées par voie intramusculaire et non pas dans les veines, les doses vaccinales ont peu de chances d'être transmises au bébé, indique le rapport. Le CSMI stipule au contraire que dans les «rares cas» où cela pourrait se produire, la vaccination pourrait même «protéger le nourrisson».

Pour rappel, au Luxembourg, 89.684 doses vaccinales ont été administrées à ce jour, ce qui indique que 15.803 personnes auraient donc reçu les deux injections.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.