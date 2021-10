Le Luxembourg a mis en place depuis plusieurs mois un suivi des mamans ayant reçu un vaccin anti-covid, avant et après la naissance de leur enfant. A ce jour, aucun effet secondaire n'a été repéré.

Enceintes, vaccinées et sous bonne garde

C'est peu dire que la relation femme enceinte/covid-19 a été prise avec des pincettes par les autorités sanitaires. Le ministère de la Santé luxembourgeois avançant à tâtons au fur et à mesure de l'épidémie. Et la prudence qui a été de mise pour juger du risque d'exposer au virus les futures mamans sur leur lieu de travail est restée quand il a fallu trancher sur l'accès à la vaccination anti-covid. Non d'abord, puis oui après la publication de l'avis du Conseil des maladies infectieuses, en mars dernier.

Depuis, le service de pharmacolovigilance de la direction de la Santé n'a pas perdu de vue ces femmes ayant reçu leur double dose. Elles sont ainsi 1.800 à avoir fait l'objet d'un suivi. L'idée étant de voir si après l'injection d'un vaccin à ARN messager, des effets secondaires se déclaraient parmi cette population spécifique. Et, rapporte aujourd'hui, le ministère de la Santé «A ce jour, aucun signal particulier n’a été identifié».

Zéro problème de la part de femmes enceintes donc quand le dernier rapport sur la question fait état de plus de 1.860 signalements d'effets indésirables en lien avec la vaccination reçus depuis le début de la crise.

Signe que ce rapport maternité/épidémie est important aux yeux de la Santé, il ne faut pas oublier que, systématiquement, avant toute injection il est demandé aux femmes qui se présentent devant le médecin si elles sont enceintes. De leur réponse dépendant le choix du sérum qui leur sera proposé. Soit Pfizer, soit Moderna.

Au Luxembourg, la vaccination contre le covid-19 reste recommandée à partir de la 10ème semaine d’aménorrhée.

