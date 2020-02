La plateforme «Journée internationale des femmes», qui regroupe une vingtaine d'organisations œuvrant pour l’égalité entre les sexes, lance un appel au premier débrayage des femmes au Luxembourg. Une opération qui vise à mettre en avant le manque d’investissement des hommes dans de nombreux domaines.

Les femmes appellent à la grève nationale

(ER) - Dans un peu moins d'un mois, soit le samedi 7 mars, la première grève nationale des femmes sera effective. Durant 24 heures, les femmes sont invitées à abandonner tout travail pour lequel elles ne sont pas rémunérées. A la maison, elles cesseront de nettoyer, cuisiner, faire la lessive, s'occuper des enfants, penser à faire les courses,... Et sur leur lieu de travail, elles se conteront de faire le minimum.

A l'initiative d'une dizaine de structures associatives, syndicales et politiques qui soutiennent l'événement, le but de cette manifestation est de dénoncer et de combattre une fois de plus les discriminations qui subsistent. Notamment dans les politiques fiscales, familiales ou éducatives.

Un cortège s'élancera depuis la place d'Armes à partir de 15h pour se clôturer vers 17h30 aux Rotondes où la fête se poursuivra jusqu'aux premières heures du 8 mars, journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Il reste à espérer que cette initiative rencontrera plus de succès que celle mise sur pied, il y a douze mois à Bruxelles.



Cette grève, qui s'accompagnera d'un catalogue de revendications qui est en cours d'élaboration, sera bien évidemment le point d'orgue de la campagne qui a été menée depuis plusieurs semaines



D'autres actions auront également lieu durant ce mois de février. Ainsi le samedi 22 février, une rencontre ouverte à la Chambre des Salariés (10h30-12h30) précédera un hommage aux femmes chiliennes à la place d'Armes (adaptation "Un violador en tu camino"). A noter également le premier «Equal Care Day» sur le secteur du nettoyage les vendredi 28 et samedi 29 février.