La pétition déposée à la Chambre réclamant l'octroi immédiat de la classe 2 aux foyers monoparentaux n'a pas obtenu suffisamment de signatures pour déclencher un débat parlementaire. Mais la mesure sera bien reprise dans la prochaine réforme fiscale, en 2020.

Les familles monoparentales devront encore attendre

Jean Heuschling est déçu. C'est lui qui, au nom du «Collectif monoparental», a déposé la pétition publique n°1342 sur le site de la Chambre. «Nous n'avons obtenu que 2.341 signatures électroniques et je pouvais en ajouter 64 signées manuellement», indiquait-il, mardi, au terme de la mise en ligne.

Le texte réclamait un allègement du poids de l'impôt pour les familles monoparentales, cela grâce à un basculement de catégorie d'imposition. Il s'agissait de faire passer ces quelques milliers de contribuables de classe 1A à 2. Le débat parlementaire sur le sujet n'aura pas lieu; il fallait atteindre 4.500 signataires.

Pourtant, la question de ce changement de catégorie mérite d'être posée. Ne serait-ce que d'un point de vue d'égalité des citoyens face à l'impôt. «Le gouvernement ne se lasse pas de dire qu'il fait beaucoup pour nous. Mais nous avons du mal à percevoir les progrès», commente Jean Heuschling.

Ainsi, la dernière réforme a certes quadruplé le crédit d'impôt monoparental «mais la mesure n'a bénéficié qu'à 30% des parents isolés avec enfant(s)».

Dans la réforme fiscale

Sans oublier cette étude du Statec qui soulignait que 45% des familles monoparentales vivent au Luxembourg sous le seuil de pauvreté. «En classe d'imposition 1A, nous sommes dans une classe moins avantageuse. Cette perte de pouvoir d'achat nuit à l'épanouissement de l'enfant qui fait les frais de cette injustice.»

Mais si les parlementaires ne s'empareront pas de la problématique dans l'immédiat, ils en entendront parler d'ici quelques mois. Corinne Cahen, ministre de la Famille (DP) s'y engage. «J'ai encore eu une discussion avec le ministre des Finances avant les vacances, la situation se débloquera avec la prochaine réforme fiscale.» Un texte attendu pour l'an prochain.

«Ce n'est pas à l'impôt de décider si vous menez bien ou mal votre vie en vous sanctionnant en fonction de votre situation familiale», estime Corinne Cahen. Photo: Pierre Matgé





Comme le programme de coalition s'y était engagé également, l'individualisation de l'impôt devrait apporter une meilleure équité des situations des contribuables. «Je déplore depuis suffisamment longtemps, à titre personnel, le fait que notre régime fiscal favorise trop le statut de mariage pour ne pas être vigilante sur la situation des pères et mères élevant seuls leur(s) enfant(s)», souligne Corinne Cahen.

Aux yeux de la ministre, il reste donc «intolérable» que les familles monoparentales payent plus d'impôts qu'un couple vivant sans enfant. Aussi, pétition ou pas, la fiscalité sera bel et bien revue. De quoi consoler, un peu, le collectif et son meneur Jean Heuschling qui déposait cette année sa troisième pétition à ce propos depuis... 2014.