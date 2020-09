D'après le registre de commerce et des sociétés, le Luxembourg a connu 513 aveux de faillite de mars à août 2020. Soit 150 de moins que lors de la même période l'année dernière. Le domaine financier et des assurances se révèle le plus touché.

Luxembourg 2 min.

Les faillites (encore) peu impactées par le covid

D'après le registre de commerce et des sociétés, le Luxembourg a connu 513 aveux de faillite de mars à août 2020. Soit 150 de moins que lors de la même période l'année dernière. Le domaine financier et des assurances se révèle le plus touché.

Le constat se révèle de prime abord surprenant. Il conduit à l'idée que les conséquences économiques de la crise sanitaire devraient davantage se produire avec un effet retard. Considérant les six mois de la période allant de mars à août, il apparaît en effet que seuls mai (174 contre 118) et juillet (139 contre 130) ont généré davantage de déclarations de faillites que pour la même période en 2019.

Sur l'ensemble du semestre, le Luxembourg a enregistré 150 faillites de moins (513 au lieu de 663) par rapport à 2019, selon des données puisées dans le Registre de commerce et des sociétés (RCS) et rapportés lundi par le ministre des Classes moyennes, Lex Delles (DP).

Soucieux de tempérer et surtout de relativiser ces chiffres, Henri Eippers, le porte-parole de l'administration judiciaire précise qu'«ils ne sont pas toujours à jour». Le même ajoute d'ailleurs qu'«il faut souvent attendre un certain temps entre le prononcé de la faillite et sa publication». C'est pourquoi Henri Eippers estime que «le vrai impact de la crise ne se montrera très probablement que dans les prochains mois et il faudra voir dans quelle mesure des assignations/aveux en/sur faillite seront introduits devant les juridictions.»

Par ailleurs, une compilation des données tirées des tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et Diekirch démontre que le début de l'année 2020 fut économiquement compliqué. 309 faillites sont intervenues en janvier et février - soit avant l'apparition de la pandémie - contre 213 sur les deux mêmes mois en 2019. Une hausse spectaculaire de 45%, révélatrice d'un contexte économique délicat.

S'agissant d'une analyse par secteurs d'activité, les données rapportent que le domaine financier et des assurances a le plus souffert avec 200 cessations d'activité enregistrées de mars à août. Loin derrière se retrouvent le commerce (89), puis les «activités spécialisées» (48) et la construction (47). Les domaines les moins impactés sont la santé humaine et l'action sociale (1), l'enseignement (3) et le secteur des arts et spectacles (4). Quant à l'immobilier, il a connu six faillites de mars à août.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.