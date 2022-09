Mercredi, deux psychiatres et psychologues se sont longuement penchés sur la personnalité de l'agent qui a tué une personne en service.

Procès du coup de feu mortel à Bonnevoie

Les experts dissèquent le caractère de l'accusé

Alors que le premier jour du procès concernant le coup de feu mortel tiré en 2018 à Bonnevoie par le policier de l'époque M. sur un automobiliste qui résistait, les incertitudes quant au déroulement des faits et la rapidité des événements étant au centre des débats, tout s'est joué mercredi sur la personnalité de l'accusé.

Deux psychiatres et deux psychologues ont été chargés du dossier. Les deux médecins se sont longuement penchés sur les zones d'ombre de la vie du policier de 22 ans, qui avait à peine un an d'ancienneté dans la police au moment des faits. Cependant, leurs déclarations ont souvent laissé un goût de trop peu, comme si les aspects abordés pouvaient avoir d'autres explications. Les deux psychologues ont donc eu l'impression de nuancer certains propos tenus auparavant.

Une méfiance excessive

Ces divergences d'interprétation visent en premier lieu le manque d'émotion et d'empathie attribué à l'accusé. De plus, selon un psychiatre, ce jeune homme extrêmement intelligent fait preuve d'une méfiance excessive, se sentant dans un monde hostile, ce qui le rend potentiellement dangereux dans une profession qui implique le port d'une arme. Sa non-réponse à certaines questions serait un symptôme psychiatrique en soi. Une appréciation que l'avocat de la défense de M. a rejetée : l'attitude de son client est compréhensible. Il conseille à ses clients d'être toujours attentifs à ce qu'ils disent aux experts, car tout finit dans le dossier d'enquête et peut être utilisé contre eux par la suite.

Des photos cruelles

Les déclarations des collègues policiers de M., qui se sont montrés très critiques à l'égard de son caractère et de son comportement au travail, ont également fait l'objet d'un examen prolongé. Ce point sera abordé en détail dans la suite du procès. Une déclaration de M. pendant l'enquête semble plus que remarquable : «Putain, quand vais-je récupérer mon arme, car sinon je ne peux plus tirer sur personne».

Les experts n'ont toutefois pas précisé s'il s'agissait d'une expression sarcastique de sa frustration, d'une conséquence de la dépression ou d'une réelle indifférence et malveillance envers la victime.

L'enquêteur principal de l'IGP a abordé en détail ce jeudi après-midi la «face cachée» de l'accusé, comme l'a appelée l'un des psychiatres. Il s'agit de photos de victimes de décès provenant d'un peu partout dans le monde que M. avait téléchargées sur son ordinateur de service depuis Internet après l'incident mortel.

Alors que les psychiatres ont évoqué une perversion de l'accusé, l'un des psychologues n'a pas exclu qu'il puisse s'agir d'une manière de faire face aux coups de feu mortels. Le fait que M. n'ait pas voulu s'exprimer sur les photos contredit toutefois cette thèse.

