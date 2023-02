Pour travailler sur le réseau de bus de la Ville de Luxembourg, les chauffeurs doivent être multilingues. La fédération luxembourgeoise des sociétés de bus affirme que cela nuit aux francophones.

Bus de la Ville de Luxembourg

«Les exigences linguistiques posent problème aux conducteurs francophones»

La fédération luxembourgeoise des sociétés de bus (FLEAA) estime que les exigences linguistiques imposées aux chauffeurs de la Ville de Luxembourg sont exagérées.



Dans une interview accordée à Radio Latina, Hendrik Kühne, secrétaire général de la fédération, a déclaré que dans la capitale, les chauffeurs doivent parler au moins deux des langues officielles du pays, et sont tenus de comprendre le luxembourgeois, voire l'allemand. Le dirigeant de la FLEAA affirme que ce préalable lèse les francophones et demande: «Comment est-ce possible ?».

Cette exigence est inscrite, noir sur blanc, dans un appel d'offres lancé par la municipalité pour les nouvelles lignes de bus du réseau VDL. La FLEAA a déjà envoyé une lettre à la municipalité à ce sujet, suite au concours lancé par la capitale pour recruter des chauffeurs.

Compte tenu des exigences linguistiques, la fédération affirme qu'il sera très difficile pour ses membres d'obtenir un poste dans le cadre de cet appel d'offres.

Hendrik Kühne admet que la fédération reçoit des plaintes d'usagers selon lesquelles les chauffeurs ne parlent pas les trois langues nationales.

Outre les bus du réseau de la capitale, les bus des chemins de fer luxembourgeois (CFL), par exemple, exigent des chauffeurs qu'ils parlent plusieurs langues. Selon Hendrik Kühne, comme ce type de société offre de bonnes conditions aux chauffeurs, les chauffeurs multilingues finissent par «fuir» vers ces entreprises.

Cet article a été initialement publié sur Radio Latina.

Traduction: Thomas Berthol