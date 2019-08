Musique, mirabelles et arts de rue figurent au programme de ces 17 et 18 août. Tour d'horizon des animations à suivre pour vivre une superbe fin de semaine.

Les événements du week-end à ne pas manquer

Amélie Pérardot

Beaufort, rock et cuir

L'événement musical Rock'n Classics s'installe une nouvelle fois dans le cadre historique du château de Beaufort. La série de concerts sera proposée dans la cour du château Renaissance construit en 1649.

Côté programmation, l'artiste Franco sera à l'honneur samedi à 20h. Dimanche, à partir de 16h, Clair de Lune, Natalie Dessay, Stella Grigorian ou encore Shami Diluka animeront les lieux.

Congés annulés

Les Rotondes proposent jusqu'au 23 août divers concerts dans le cadre de leur événement appelé Congés annulés. Rock, pop, indie, tout y passe. Et c'est pas la programmation de ce weekend, qui prouvera le contraire. L'ambiance groovy et jazz de Port Erin, l'univers plus garage de The Mighty Breaks, couplé aux sonorités plutôt rock de Loivos, feront partie du cocktail musical de ce samedi.

Dimanche, le belge Sensu viendra partager sa musique électronique, un brin disco.

Un peu d'Amérique au Grand-Duché

Le film American Graffiti pourra être visionné sur écran géant samedi dans la cour intérieure du Théâtre des Capucins dès 21h30. Une séance de cinéma en plein air gratuite, où les spectateurs sont plongés dans les Etats-Unis des années 1960 avec le film de George Lucas. Direction la Californie et un groupe de jeunes qui écoutent du rock.

Ce concept se termine le 22 août, c'est donc le dernier week end pour en profiter.

Musique & nature

Le festival ecofriendly, Kolla, revient tout le weekend au centre nature et forêt Mirador, à Steinfort avec sa septième édition. L'événement, qui se veut collaboratif, permet d'échanger, de partager et d'agir contre la société de consommation mais dans une ambiance de fête.

Regard croisé sur le contemporain

Les expositions Arcipelago et Danh Vo du Musée d'Art Contemporain du Luxembourg (Mudam), se terminent prochainement, le 25 août. La première, proposée par l'artiste luxembourgeois Bert Theis, questionne le rôle que peut jouer l'art dans la société.

La deuxième exposition quant à elle provient de la collection Mudam et la collection Pinault qui consiste à les mettre en dialogue. Un regard croisé sur le contemporain.

L'or jaune célébré en Lorraine

La saison des mirabelles est lancée et son événement gratuit également. Les fêtes de la mirabelle débutent ce samedi à Metz sur la Place d'Armes et se termineront le dimanche 25 août. Au programme: dégustation du fruit sous toutes ses formes, animations pour enfants, ou encore apéro-jazz.

Même si le fruit est arrivé sur les étalages avec deux semaines de retard par rapport à l'année passée, la fête de la mirabelle aura bien lieu.

Ce samedi, premier jour des festivités, des animations de lancement sont organisées dès 15h: du concert de la fanfare The Yellbows, à l'atelier de construction d'instrument en passant par des ludothèques.

Sans oublier les différentes animations proposées au même endroit, place d'Armes dans le cadre du festival Constellations. Entre l'installation installée et pensée par le tiers-lieu BLIIIDA, les jeux rétro et la location de vélo, cet autre événement se joint à la partie. Dimanche, ce sera l'élection de Miss Mirabelle qui animera la Place du centre-ville, située juste devant la cathédrale.

Les arts de rue à l'honneur

Jongleurs, musiciens et danseurs prendront place dans les rues de Chassepierre en Belgique ce week-end. Le Festival International des Arts de la Rue proposera plus d'une cinquantaine d'animations ce samedi et dimanche. Les compagnies représentées lors des spectacles et autres déambulations, viennent de France, Espagne, Belgique, mais aussi d'autres pays comme la Suisse et la Tchéquie.

