Avec le début des vacances d'été, de nombreux événements sont organisés ce week-end dans le pays. En voici une sélection.

Idées de sorties ce week-end

Les événements de ce début des vacances d'été

Avec le début des vacances d'été, de nombreux événements sont organisés ce week-end dans le pays. En voici une sélection.

Ce week-end, non seulement le temps est particulièrement clément, mais c'est aussi le début des vacances d'été. Ceux qui ne veulent en aucun cas rester à la maison peuvent se rendre à l'un de ces événements, car le calendrier des manifestations est plein à craquer. La rédaction locale du Luxemburger Wort en a fait une petite sélection.

1) Du blues au jazz dans la capitale

(jwi) - Samedi, le Rallye Blues'n Jazz est de retour à Luxembourg-Ville. Ce marathon musical de renommée internationale attire chaque été des milliers de visiteurs dans les quartiers alors interdits aux voitures de la vieille ville, à savoir Pfaffenthal, Clausen et Grund.

Samedi, le blues et le jazz seront à nouveau à l'honneur sur le Party-Mile de Clausen. Photo: LW-Archiv

Au cours de la soirée, des musiciens connus de blues et de jazz tels que Basement Saints, The Robert Cray Band ou Afrobeathoven se produiront. Plus d'informations et le programme complet sont disponibles en ligne. Le cadre et l'ambiance de ce festival urbain sont uniques en Europe.

2) Lecture haute en couleur à Contern

(kim) - Vous aviez un faible pour les bandes dessinées lorsque vous étiez enfant, alors il est temps de faire connaissance avec les 50 auteurs et, avec un peu de chance, peut-être que votre favori en fera partie ! Après deux longues années de pandémie, la commune de Contern se réjouit à nouveau d'accueillir les visiteurs et invite donc tous les amateurs de BD à la 28e édition du «Festival International de la Bande dessinée Contern» les 16 et 17 juillet de 10 h à 19 h. Un grand nombre d'auteurs luxembourgeois, belges, français et allemands seront présents et se réjouissent de présenter leurs œuvres aux fans.

La BD Contern attire chaque année de nombreux fans de bandes dessinées. Photo: Alain Piron / LW-Archiv

Mangas, histoires américaines, bandes dessinées pour jeunes - il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Pour les habitants des communes de Contern, Weiler zum Turm, Schuttrange, Hesperange et Niederanven, l'entrée est gratuite ! Pour tous les autres visiteurs, l'entrée coûte trois euros et elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

3) Double événement à Pétange

(GlS) - Ce week-end, il n'y a pas une, mais deux bonnes raisons de se rendre à Pétange.

Samedi, à partir de 13 h, la première édition du Food Festival aura lieu dans la commune du sud. 16 stands de nourriture ainsi que de nombreux temps forts musicaux raviront aussi bien les papilles que les oreilles jusqu'à 22 h au parc Théophile Kirsch.

La première édition du Food Festival a lieu samedi dans le parc derrière l’hôtel de ville de Pétange. Photo: Anouk Antony/LW-Archiv

Non loin de là, sur le terrain de la piste de skate, se déroule également le Hiphop'n'Air, un festival de musique rap avec un atelier de graffiti. On peut y faire la fête entre 16 h et 23 h.

L'accès aux deux manifestations est gratuit.

4) Nuit de la culture dans la capitale culturelle

(GlS) - Ce week-end, Esch/Alzette attire à nouveau avec la Nuit de la culture. En raison de l'année de la culture, cette manifestation populaire a été étendue à cinq éditions en 2022. Ainsi, des éditions de la Nuit de la culture ont déjà eu lieu en mars, avril et mai, à chaque fois à des endroits différents sur le territoire d'Esch.

La Nuit de la culture convainc toujours par ses nombreuses représentations et spectacles. Photo: Alain Piron/LW-Archiv

La quatrième édition placée sous le signe de «Contraste» est au programme ce week-end et offre une riche diversité. Sur la place Brill, autour de la place de la Frontière et dans le Konschthal, les visiteurs auront le choix entre d'innombrables représentations musicales et artistiques.

La cinquième et dernière partie de la Nuit de la culture aura lieu du 2 septembre au 8 septembre.













5) Festival dans un cadre historique à Clervaux

(dat) - Le château de Clervaux constitue le décor du «Clervaux Castle Summer Music Festival». De jeunes artistes de tous les genres musicaux y trouvent une scène.

Le coup d'envoi a été donné vendredi. Samedi, il sera rythmé par un concert de l'auteur-compositeur-interprète local Sven Sauber, qui sera accompagné de Fernanda Stange et Luca Sales.

Le festival, organisé par le centre culturel Cube521 et la commune de Clervaux, est ainsi lancé. Des concerts auront lieu tous les vendredis et samedis jusqu'à la fin du mois d'août. Des classiques du cinéma seront également diffusés. L'entrée est gratuite. Les manifestations commencent toujours à 21 heures.

Plus d'informations sur le line-up ici.

6) Des sports hors du commun à la «Schluechthaus»

(ela)- Samedi ainsi que dimanche, la Ville de Luxembourg vous invite à un week-end qui met en avant la diversité des sports urbains. Sur le site des anciens abattoirs de Hollerich, les visiteurs, de tous âges et de tous niveaux, pourront participer de manière sûre et ludique à des cours proposant l'apprentissage du parkour, du BMX (à partir de 4 ans) et du skateboard.

Les visiteurs de tous âges et de tous niveaux pourront découvrir la diversité des sports urbains au cours du week-end. Photo: Ben Majerus / LW-Archiv

Il est conseillé aux visiteurs de porter des vêtements confortables et des chaussures de sport. Ceux qui souhaitent participer aux cours de BMX et de skateboard doivent se munir d'un casque et de genouillères.

Cet événement fait partie d'un vaste programme visant à rendre le site des abattoirs un peu plus vivant avant les travaux de construction. Ainsi, de nombreuses manifestations seront proposées avant le début desdits travaux. La participation à Sports@Schluechthaus est gratuite. Pour plus d'informations, cliquez ici.

7) Sur la piste des chauves-souris à Beaufort

(if) - Si vous vous ennuyez chez vous ce week-end, vous pouvez envisager de passer une nuit avec des chauves-souris. Le parc naturel et géologique Mëllerdall invite samedi à une Bat-Night dans la cour intérieure des châteaux de Beaufort.

Pendant l'événement, les participants pourront construire un gîte à chauves-souris. Photo: Caroline Martin / NGPM

A partir de 18 h, un programme pour petits et grands sera proposé : un rallye pour enfants, la possibilité de construire un gîte à chauves-souris, une conférence sur la biologie et la protection des chauves-souris au Luxembourg ou encore un «bat-walk», une promenade sur les traces des chauves-souris. La participation est gratuite, avec deux prix à gagner à la clé.

8) Comme à la plage à Esch/Alzette

(GlS) - Si vous aimez vous mettre dans l'ambiance des vacances et profiter de la bonne musique ce week-end, vous êtes au bon endroit à Esch/Alzette. Le Hariko Beach Festival vous invite samedi au Bâtiment 4 dans la métropole du sud. De nombreux musiciens assureront la bonne ambiance. Un bar à cocktails, une piscine ainsi qu'un temps estival donneront l'impression d'être en vacances.

Hariko vous invite samedi au Beach Festival à Esch/Alzette. Photo: Alain Piron/LW-Archiv

Le festival est organisé par Hariko, un projet de la Croix-Rouge qui permet aux jeunes âgés de 12 à 26 ans de participer à d'innombrables ateliers artistiques.

Les portes ouvriront samedi à 14 h et la fête se poursuivra jusqu'à tard dans la nuit. Le prix d'entrée s'élève à 10 euros, l'accès est gratuit pour les membres de Hariko.

