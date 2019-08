Cinéma en plein air, baptême de l'air en montgolfières ou festival de rue: tour d'horizon des activités de ce premier weekend d'août.

Les événements à ne pas manquer ce weekend

Amélie Pérardot

Audrey Hepburn aux marches du palais

Le City Open Air Cinema diffusera à 21h30 le film Roman Holiday samedi soir, sur le parvis grand-ducal. Un écran géant, plus de 500 places assises et un ciel étoilé: les spectateurs pourront admirer gratuitement Audrey Hepburn en grand avec ce film américain en noir et blanc des années 50.

L'actrice incarne ici le rôle d'une jeune princesse qui, en déplacement à Rome, décide de quitter son palais et de s'octroyer un moment d'évasion.

La tête dans les nuages

Le Grand Est Mondial Air Ballon de Chambley, qui n'est autre que la plus grande concentration de montgolfières au monde se termine ce dimanche. Autrement dit, c'est le moment ou jamais de faire son baptême de l'air. Chaque jour, deux envols de masse sont prévus si la météo le permet, à 6h30 et 18h30. Le moyen de poser un autre regard sur la Lorraine à plusieurs mètres au-dessus du sol.

🌃 - La Ligne de Nuit, un spectacle hors du commun à Chambley, a su émerveiller les petits comme les grands 🎈 #GEMAB19 pic.twitter.com/NcsV77eNTi — PilâtreDeRozier - #GEMAB19 (@PDROrganisation) 1 août 2019

En plus des vols, l'organisation propose près de cinquante animations tout au long de la journée. Fabrication de montgolfières en papier de soie, simulateur de vol ou encore visite au cœur de l'enveloppe d'un ballon figurent parmi les activités proposées.

Des étoiles par milliers

L'exposition La nuit, du Musée National d'Histoire Naturelle, se termine ce dimanche. En tout, quatre parcours sont proposés: «Une nuit de sommeil», «La vie nocturne dans la nature», «Le ciel nocturne» et «Les sens dans la nuit». Plongés dans une quasi-obscurité, les visiteurs pourront s'immerger dans l'univers des noctambules.

Depuis son ouverture au public le 14 mars, l'événement a attiré pas moins de 15.825 visiteurs, c'est-à-dire, près de 3.500 par mois. A titre de comparaison, l'exposition sur le patrimoine nommée «Unexpected Teasures» avait fait 12.050 entrées en 2018 pour une durée de dix semaines également.

De l'autre côté de la frontière, en Lorraine, les constellations feront l'objet de toutes les attentions ce weekend, à l'occasion de la Nuit des étoiles. De nombreuses associations d'astronomie offrent en effet la possibilité d'admirer les astres de plus près. Pour voir où se rendre, France Bleu Lorraine Nord propose une carte interactive:

Côté Grand-Duché, la date du 12 août est à retenir. Le Musée national d’histoire naturelle et les Amateurs astronomes du Luxembourg proposeront une observation publique d’étoiles filantes.

Science-fiction et fantasy

La troisième édition de la «Steampunk Convention» d'Echternach se déroulera tout le weekend, samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 18h. D'abord un courant littéraire, le steampunk mêle esthétique et technologies du XIXe siècle, période où la révolution industrielle est en plein boom.

Le steampunk, un mouvement culturel entre science-fiction et fantasy. Photo: Claude Piscitelli

Un concours de costumes sera organisé samedi à 20h30. Plusieurs shootings photos seront programmés, ainsi qu'un marché aux puces et une exposition. Passionnés et curieux pourront s'immerger dans cet univers dont Jules Verne fut l'un des pionniers.

Caresser un dinosaure

Ce samedi, le Streeta(rt)nimation festival animera les rues de la capitale avec ses spectacles fixes et ambulants proposés par des compagnies luxembourgeoises ou venues d'ailleurs. Danseurs, musiciens ou encore jongleurs transformeront le centre-ville en une immense scène.

L'événement s'étend sur une bonne partie du cœur de Luxembourg puisque pas moins de quinze lieux de spectacle seront proposés, de la place Guillaume II à la rue des Capucins en passant par la place de la Gare.

D'ailleurs, avant de monter dans votre train, que diriez-vous de caresser un dinosaure de près de 4,50 mètres ? Le «Dino Adventures» propose à petits et grands de croiser le chemin d'un vélociraptor aussi vrai que nature. Gerda (oui c'est son nom) pousse même des cris... Bienvenue à Jurassic Park.