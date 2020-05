A cinq jours de la reprise des écoliers du fondamental, le ministre de l'Education a passé un grand oral face aux députés ce matin. Claude Meisch a notamment présenté qui allait encadrer les jeunes "en semaine B".

Les étudiants à la rescousse de la rentrée

Lundi 25 mai, une nouvelle vie reprend au Grand-Duché. Avec notamment le retour en classe des plus jeunes. Le ministre de l'Education n'a pas manqué, ces derniers jours, de faire oeuvre de pédagogie et d'assurance pour évoquer les conditions d'accueil et les nouveaux modes d'enseignement qui attendent les écoliers. Manquait une pierre à l'édifice : qui d'autres que leur enseignant habituel pour prendre en charge les enfants qui, une semaine sur deux, seront dispensés du cours. «La réponse tient en un mot, souffle le député Gilles Baum (DP): étudiants».

Et le président de la commission Education d'expliquer le plan du gouvernement. Un peu à l'image de ce qui s'est fait pour la réserve sanitaire, «le ministre Claude Meisch a recruté large en ciblant plus de 850 étudiants luxembourgeois». Un appel à candidatures a ainsi circulé via l'UNEL et l'ACEL, les deux associations représentatives, pour engager jeunes hommes et jeunes filles qui, à partir du 25 mai feront face à un demi-groupe jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il a même été prévu de prolonger les contrats jusqu'au 21 juillet afin de garantir à ces personnels une semaine de congés payés.

Bien évidement, c'est aussi d'abord à la porte de l'UNI et des futurs enseignants en cours de formation que le ministère a trouvé ses précieuses recrues. Mais, au-delà, le panel de celles et ceux qui viendront de 8h à 13h assurer ce travail inédit ont été recrutés dans d'autres domaines de l'université de Luxembourg voire parmi les jeunes résidents étudiants à l'étranger et privés d'enseignement actuellement en raison de la crise sanitaire.

Et que les parents se rassurent, indique Gilles Baum, «le ministre a assuré qu'il y aurait suffisamment de monde pour cette reprise». Assurant même aux députés de la commission Education, que ses services disposaient d'un volant de réservistes pour pallier les absences de dernière minute. L'effectif recruté global se montant à 872 jeunes pour le moment.

Les compétences requises Le ministère de l'Education a recruté les "encadrants pédagogiques" selon des critères précis. Si tous sont dispensés de l'attestation du ministère habilitant à effectuer des remplacements, les personnels choisis ont chacun déjà obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire. Les étudiants retenus travailleront en lien avec l’enseignant principal. Ce dernier assurera les cours de la semaine A, son suppléant assurant l’encadrement pendant la semaine B (facultative) et pendant laquelle les élèves peuvent répéter ou consolider les acquis pédagogiques appris à l'école ou à la maison.

