Les Etats se partagent la note de Luxembourg Air Rescue

Patrick JACQUEMOT

Avions, hélicoptères : la Luxembourg Air Rescue a déployé tout son dispositif pour prendre en charge, en plus de ses missions régulières, des malades du covid-19. Mais pas question pour le Service d’aide médicale urgente de solliciter l'Etat pour une aide financière extraordinaire visant l’acquisition d’équipement dans le cadre de la lutte contre la pandémie. La ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (DP) l'a assuré au député socialiste Mars Di Bartolomeo qui l'interrogeait à ce sujet. «L’équipement de protection individuelle pour les membres de l’équipage des hélicoptères de sauvetage de la LAR étant mis à disposition par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours.»

Si l'Etat luxembourgeois a bien versé de l'argent à la LAR, c'est en règlement d'interventions par contre. Et Taina Bofferding de préciser : «Le coût des prises en charge des cinq patients covid-19, qui ont été transférés de l’Alsace vers le Luxembourg avec des hélicoptères de sauvetage LAR, a été intégralement pris en charge par l’Etat luxembourgeois».

Un geste de solidarité transfrontalière d'autant plus appréciable d'ailleurs que la facture intègre non seulement les coûts de temps de vol mais aussi la préparation et l’organisation des vols, l’oxygène utilisé, la désinfection complète de l’hélicoptère et de l’équipage, l’évacuation des déchets, l’immobilisation de la machine à l’issue de la mission, ainsi que le personnel supplémentaire nécessaire pour effectuer les missions.

Le Grand-Duché a également ouvert ses hôpitaux, et là à titre gracieux, à plus d'une douzaine de patients lorrains ou alsaciens frappés par l'infection pulmonaire et qui pouvaient être pris en charge dans le Grand Est.

Par contre, la ministre a tenu à souligner que c'est bien l'Etat français qui a réglé les coûts relatifs au transport d’un patient depuis le centre hospitalier du Nord d’Ettelbruck vers Colmar, effectué par la LAR le 14 avril 2020. Il s'agissait d'une demande des autorités françaises. Même chose pour les transports de patients respectivement entre hôpitaux en France et de la France vers d’autres pays européens que le Luxembourg réalisés par la LAR sur appel du gouvernement français. «Le gouvernement n’est pas intervenu dans l'accord» trouvé entre le Luxembourg Air Rescue et Paris, a souligné la ministre.

