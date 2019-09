Trois jours après une dégradation de la qualité de l'eau à Weiswampach, d'autres points d'eau sont désormais concernés par la prolifération de cyanobactéries.

Les étangs de Remerschen touchés par les algues bleues

Sophie WIESSLER Trois jours après une dégradation de la qualité de l'eau à Weiswampach, d'autres points d'eau sont désormais concernés par la prolifération de cyanobactéries.

Après le lac de la Haute-Sûre et celui de Weiswampach, ce sont donc les étangs de Remerschen qui voient rouge. Ou plutôt bleu. Le ministère de l'Environnement a annoncé ce vendredi que la présence de l'espèce «Microcystis sp. a été détectée par le Centre de recherche LIST».

Ces algues bleues peuvent provoquer des problèmes de santé chez l’homme et les animaux suite à la production de toxines. En effet une concentration dépassant les 10 µg/L de microcystine a été mesurée, ce qui est au-dessus du seuil d’alerte de 4 µg/L. Des «analyses complémentaires sont en cours», a précisé le ministère.

En attendant, la baignade ou toute autre activité nautique est totalement interdite dans les étangs de Remerschen. Ne laissez pas vos animaux boire l'eau du lac et surtout ne consommez pas de poissons pêchés sous cette surface.

Le lac de Weiswampach et celui de la Haute-Sûre sont également sous surveillance et l'interdiction de baignade y est maintenue. Des faits récurrents, qui se produisent de plus en plus au Luxembourg ces dernières années en raison de la hausse des températures.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.