Trois semaines après sa démission de la présidence du CSV suite à une dénonciation de la part de plusieurs députés chrétiens-sociaux, l'ancien eurodéputé évoque vendredi la possibilité de fonder un nouveau parti. Des soutiens «aussi hors du CSV» se seraient ainsi manifestés.

Les envies d'ailleurs politiques de Frank Engel

Jean-Michel HENNEBERT

En politique comme ailleurs, la gestion du timing se révèle primordiale. Trois semaines après avoir démissionné de son poste de président du CSV et au lendemain de la candidature officielle de Claude Wiseler pour reprendre les rênes de la principale force politique du pays, Frank Engel revient sur le devant de la scène. Dans une interview accordée vendredi à nos confrères de RTL Radio Lëtzebuerg, celui qui est sous le coup d'une enquête préliminaire du parquet pour «faux et usage de faux» ne cache pas que son avenir politique se jouera hors du CSV.

S'il reste pour l'heure membre du parti chrétien-social, «c'est un état qui ne durera probablement plus très longtemps», assure-t-il, en ajoutant qu'il «n'exclut pas» de s'impliquer davantage dans le débat politique. Ce qui pourrait prendre la forme de la création d'une nouvelle entité destinée à «rassembler les nombreuses personnes qui ne s'identifient plus dans les partis existants». Si l'ancien président s'est refusé à donner davantage de détails, il assure toutefois avoir reçu «de nombreux encouragements, y compris de la part de membres du CSV».

Interrogé sur la proposition défendue par Claude Wiseler pour tenter de redresser le parti d'opposition, Frank Engel estime que «la multiplication permanente des titulaires de fonction n'améliorera pas la situation, car cela peut multiplier les problèmes de personne». Référence à la volonté de l'ancienne tête de liste nationale aux législatives de 2018 de nommer Elisabeth Margue comme vice-présidente et Stéphanie Weydert comme co-secrétaire générale ou bien encore de placer Gilles Roth en soutien potentiel de Martine Hansen à la tête de la fraction.

Une nouvelle composition présentée comme «non idéale» en raison notamment d'absence de vision claire. «Jusqu'à présent, il n'y a rien sur la table, sauf mon programme de 2019», s'amuse-t-il en précisant «ne pas vouloir cracher dans la soupe» et souhaiter «beaucoup de succès» au seul candidat déclaré à ce jour pour la présidence du CSV. Au vu de ses projets personnels, Frank Engel précise également qu'il «ne souhaite plus faire de commentaire sur les activités du parti à l'avenir», rappelant qu'il «n'a pas connu la sortie la plus glorieuse» puisque pas «entouré d'amis».

