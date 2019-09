Mercredi 18 septembre, un Jobday dédié aux futurs magasins et restaurants du nouveau centre commercial de la capitale se tiendra. Près de 250 postes sont à pourvoir, préparez vos CV.

Les enseignes du Royal-Hamilius recrutent

(PJ) Qui dit magasins, dit salariés. Et dans le cas du Royal-Hamilius, le futur centre commercial à ouvrir au cœur de la capitale, le recrutement s'annonce massif. Ainsi, mercredi 18 septembre, l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) et le réseau EURES Grande Région proposeront un Jobday spécifique aux enseignes à venir.

De 9h à 16h, toutes les personnes à la recherche d’un emploi pourront se présenter au Parc Hôtel Alvisse pour postuler. Au total, plus de 250 emplois sont à pourvoir. Les profils recherchés variant du conseiller ou manager en vente à l’assistant commercial en passant par l’employé logistique ou employé en restauration.

Compte à rebours lancé pour le Royal-Hamilius Les premières enseignes à ouvrir, dans le nouveau centre commercial de la capitale, seront Fnac et Delhaize, vers la fin octobre. Les Galeries Lafayette, elles, programmeront leur lancement pour la période de l'Avent. D'ici là, la commercialisation de l'ensemble des cellules et appartements se poursuit.

Les candidats souhaitant participer à ce salon peuvent d'ores et déjà s’inscrire via l’adresse email: recrutement-commerce@adem.etat.lu.

Mais l'invitation lancée par l'ADEM permet d'en apprendre un peu plus sur les marques qui seront représentées dans le bâtiment. Sachant que les premières ouvertures, Fnac et Delhaize, sont d'ores et déjà annoncées pour fin octobre; un mois plus tard les Galeries Lafayette. En plus des restaurants Victorine et Manko (premier trimestre 2020), quelques-unes des «shopping shops» ont ainsi été dévoilées.

Cinq marques de plus

Il s'agit des enseignes de mode De Fursac, Zadig et Voltaire, l'horloger Louis Pion, Royal Quartz et Audiophile.

Mais l'on sait que d'autres enseignes devraient prochainement encore confirmer leur venue. A commencer par une grande licence internationale du domaine sports-loisirs, tel que l'a confirmé le directeur général adjoint de Codic, promoteur du projet.