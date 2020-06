Fermées depuis le 16 mars, les aires de jeux vont pouvoir rouvrir, pour le bonheur des petits, comme des parents. Une mesure annoncée mercredi soir et justifiée par des chiffres encourageants.

Luxembourg 2 min.

Les enfants retrouvent un peu leur liberté

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL

Petit à petit, la normalité se remet en place. Après le retour des élèves à l'école au mois de mai, les restrictions continuent d'être peu à peu levées. Mercredi soir, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et le ministre de l'Education Claude Meisch (DP) ont ainsi annoncé une nouvelle phase de déconfinement avec la volonté marquée de «rendre leur liberté aux enfants». Concrètement, ces derniers pourront ainsi retrouver les aires de jeux, à l'intérieur comme à l'extérieur, et profiter d'activités tout au long de l'été.

Autant de mesures que les ministres justifient non seulement par un faible taux d'infection chez les enfants, que par des chiffres encourageants avec «moins de trois cas pour 1.000». Preuve que le virus est désormais «peu présent», souligne Xavier Bettel. Mais ces assouplissements ne signifient pas pour autant un retour à la normale.

Car si les enfants pourront retrouver toboggans et balançoires officiellement dès mercredi soir, quelques restrictions restent de rigueur. Ainsi, si à l'extérieur les moins de 13 ans pourront faire tomber le masque, à l'intérieur, le port d'une protection buccale restera obligatoire pour tous, dès l'âge de six ans.

Le bien-être des enfants en questions Confinement au domicile, contacts interdits, fermeture des écoles, puis sorties à nouveau autorisées mais dans des conditions très particulières: comment les enfants vivent-ils les mesures sévères de lutte contre la propagation de l'épidémie? L'Université du Luxembourg a lancé une enquête.

Autre exception : dans la cour de récréation. A l'école fondamentale, le masque sera toujours de rigueur dans l'enceinte de l'établissement jusqu'à ce que l'élève soit «assis dans la salle de classe». Une différence que le Premier ministre justifie par un «transfert des responsabilités» des parents à l'école.

Quant aux vacances scolaires, elles retrouveront elles aussi un goût de normalité. A commencer par leur date : confirmée au 15 juillet. Les activités estivales pourront par ailleurs être organisées. Les mesures barrières seront levées au sein des groupes qui compteront au maximum 50 enfants et dix accompagnateurs. Le ministère de l'Education pourrait d'ailleurs bien mettre la main à la poche, «même si cela dépasse un peu le budget», précise Claude Meisch sans toutefois donner de chiffres.

Mais les enfants ne seront pas les seuls à profiter de ce goût de liberté. Dans les restaurants, il sera désormais possible d'être à dix par tablées, contre quatre actuellement. Quant aux rassemblements, les restrictions sont levées : ils ne sont ainsi plus limités à 20 personnes «à l'intérieur, comme à l'extérieur», souligne le Premier ministre. La Schueberfouer, elle, restera en revanche bel et bien annulée cette année.

