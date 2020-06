Les enfants ont profité à plein du temps clément pour se réapproprier les espaces de loisirs dont ils ont été privés de longues semaines. Retour en images sur le week-end.

Luxembourg 22

Les enfants reprennent possession des aires de jeux

Poursuivant sa stratégie de déconfinement progressif, le gouvernement a desserré les restrictions mises en place depuis le début de la pandémie de covid-19. C'est ainsi que depuis jeudi dernier, les aires de jeux sont de nouveau à la disposition des enfants. Pour leur plus grand bonheur.

22 Photo: Anouk Antony

Cette décision du gouvernement était aussi attendue avec impatience par les parents qui ne comprenaient pas pourquoi cafés et restaurants avaient pu accueillir les clients en terrasse, le 27 mai, alors que leurs bambins restaient confinés entre quatre murs. Une pétition avait même été déposée et avait rapidement recueilli plus de 400 signatures.

