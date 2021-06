Le Luxembourg figure sur le podium des pays européens où la part des bonus est la plus conséquente dans la rémunération.

Les employeurs restent généreux sur les primes

Dans le droit du travail luxembourgeois, il n'est nullement fait état d'une obligation pour l'employeur à verser des «gratifications». Pourtant, il s'avère qu'au Grand-Duché non seulement les salariés bénéficient du plus haut niveau de salaire brut moyen (64.932 euros/an) d'Europe, mais ils font aussi partie des employés à bénéficier le plus de primes, 13e mois et autres bonus. Ainsi, le Statec estime que 15% du montant des rémunérations versées l'est via ce dispositif. De quoi classer le Grand-Duché au troisième rang européen des pays les plus généreux de ce point de vue.

Des salaires luxembourgeois pas si avantageux Oui, le pays propose le salaire minimum ou le revenu annuel brut le plus élevé de l'Union européenne. Mais en termes de pouvoir d'achat au Luxembourg, le montant perd en efficacité.

Seulement, toutes les branches d'activité du pays ne sont pas concernées au même niveau par l'octroi de ces suppléments. Ainsi, les activités finances/assurance et sciences/activités spécialisées (comme le consulting) distribuent à elles seules «presque la moitié de tous les bonus versés» au Luxembourg. Cela alors qu'elles ne représentent que 22% de l'emploi au pays. En comparaison toutefois avec le reste de l'Union, cette part s'avère surreprésentée au Grand-Duché; ces secteurs n'occupant en moyenne que 8% à l'échelle de l'UE.

Pour les employeurs, passer par ce type de versement (distinct du salaire fixe) peut avoir un avantage certain. Notamment dans la maîtrise de sa masse salariale. En effet, en cas d'index, les primes ne sont pas soumises à une revalorisation systématique de 2,5%... Donc si la part des gratifications est importante, cela impacte dans une moindre mesure les coûts fixes de la société en cas de déclenchement de la tranche indiciaire. Ce qui peut se révéler être un facteur de compétitivité dans certains domaines d'activité.

Au Luxembourg également, il s'avère que le recours aux primes permet, dans certains cas, d'accéder à un traitement fiscal plus avantageux que la taxation réservée aux salaires ou aux bonis directement versés en espèces. De l'intérêt donc pour l'entreprise, le salarié, ou les deux de pratiquer pareils versements. C'est notamment le cas dans certaines professions avec le versement de stock-options ou de primes de participation défiscalisées (jusqu'à un certain niveau).

Par ailleurs, il s'avère que certains métiers ont comme pratique un salaire de référence assez bas pour un complément fort via des primes «de performance». C'est notamment le cas pour de nombreux commerciaux. Des professionnels motivés par la commission, ce qui agit sur leur engagement. «Mais en termes d'impact sur l'économie générale du pays, les sommes en question sont bien moindres que les systèmes de prime en place dans la finance ou la consultance par exemple», modère Paul Reiff, responsable enquête au Statec.

