Les employés des garages toucheront au moins 400 euros de plus

Tous les salariés travaillant dans des garages luxembourgeois toucheront au moins 400 euros par an en plus. Les salariés administratifs toucheront 600 euros. Après de longues et difficiles négociations, la convention collective vient enfin d'être renouvelée dans le secteur des garages.

L'OGBL et le LCGB et les deux associations patronales ADAL et Fegarlux, ont signé le 27 juin 2018, après de longues négociations, le renouvellement de la convention collective pour les salariés du secteur des garages. Mais l'accord prend effet rétroactivement au 1er janvier 2018 et couvrira toute la période allant jusqu'au 31 décembre 2020.

Cet accord prévoit la revalorisation de la grille tarifaire:

revalorisation des carrières du Diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) et du Diplôme de technicien (DT) rétroactivement à partir du 1er janvier 2018

rallongement de la carrière de technicien à 10 ans

L’accord prévoit aussi une adaptation de la gratification. La gratification s'élève à au moins 400 euros par an pour tous les salariés. Pour les salariés à tâche manuelle qui ont dépassé la grille des salaires tarifaires à cause de leur ancienneté, la gratification s'élève à 450 euros par an. Pour les salariés administratifs, la gratification s’élève à 600 euros par an.

Par ailleurs, l’accord prévoit des modifications sur les congés liés à l’ancienneté:

Avancement du jour de congé supplémentaire de 20 ans d’ancienneté à 15 ans.

Introduction d’un jour de congé supplémentaire à 25 ans d’ancienneté.