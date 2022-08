«Je suis conscient de la charge de travail», explique le directeur général de la compagnie aérienne, Gilles Feith. Mais ce n'est qu'en remplissant les avions qu'il estime pouvoir sortir de la crise.

Les employés de Luxair sous pression

Marco MENG «Je suis conscient de la charge de travail», explique le directeur général de la compagnie aérienne, Gilles Feith. Mais ce n'est qu'en remplissant les avions qu'il estime pouvoir sortir de la crise.

On a d'abord dit que le transport aérien mettrait du temps à redémarrer après la pandémie. Puis 2022 est arrivé, et toutes les compagnies aériennes cherchent désespérément du personnel. Chez Luxair aussi, la charge de travail est élevée. Les syndicats font remarquer que les affaires sont florissantes mais que parallèlement, beaucoup de personnel ancien est parti et que les nouveaux embauchés manquent d'expérience professionnelle.

En outre, le taux d'absentéisme est élevé, sans doute aussi en raison de la charge de travail importante. L'association luxembourgeoise des pilotes ALPL explique qu'en effet, les pilotes de Luxair volent actuellement sept jours d'affilée, ce qui est possible dans le cadre légal et selon la convention collective, mais n'est pas prévu pour durer.

En effet, les pilotes qui commencent leur service à 5 heures du matin et qui le font pendant sept jours sans pause pourraient, un jour ou l'autre, poser un problème pour la sécurité aérienne. «A long terme, une telle charge de travail n'est pas bonne», déclare Dirk Becker, secrétaire général de l'ALPL. La direction de Luxair en est bien consciente. Les deux parties sont en train de discuter pour trouver des solutions.

En fait, il y a une priorité : davantage de personnel. Mais il n'y en a guère de disponible ayant de l'expérience professionnelle, car tout le secteur européen connaît le même problème, et les nouveaux employés ou les intérimaires qui viennent maintenant aider dans le secteur de la restauration ou du fret doivent d'abord être formés.

De zéro en 2020 à cent en 2022

Le LCGB, l'OGBL et le NGL-SNEP se sont déjà plaints mi-juillet que la charge de travail chez Luxair avait atteint les limites du cadre légal en raison de la réduction du personnel, des licenciements et des arrêts maladie ainsi que de la «culture de la flexibilité maximale». Il règne dans l'entreprise un manque flagrant de personnel - et une mauvaise ambiance de travail en conséquence.

Lors de la troisième tripartite aéronautique fin 2020, il a été annoncé que Luxair enverrait 600 collaborateurs, soit environ 20 % du personnel, en reconversion ou en prépension. La convention collective qui arrivait à échéance a ensuite été prolongée de trois ans, avec un gel des salaires jusqu'à fin 2023. En 2020, Luxair a enregistré une perte de 159,8 millions d'euros. L'année dernière, le résultat d'exploitation indiquait une perte de 33,7 millions d'euros et un résultat net de -2,3 millions d'euros. MeM

«La situation est tendue - pas seulement chez nous, mais dans tout le secteur - et la charge de travail est élevée», confirme le patron de Luxair, Gilles Feith. «Je remercie donc tous les collaborateurs qui font preuve de flexibilité et qui nous aident à traverser cette période difficile et qui sont actuellement très stressés». En effet, le taux d'absentéisme est élevé, ce qui représente une charge de travail supplémentaire pour les autres collaborateurs. Le covid ne peut pas expliquer à lui seul le taux d'absentéisme. C'est pourquoi la compagnie aérienne continue d'embaucher du personnel.



«L'avenir de la compagnie aérienne est en jeu»

«Je suis conscient de la charge de travail, explique Gilles Feith, et de l'incertitude face à la hausse des prix».

Mais le problème de l'inflation ne peut pas être résolu par Luxair, c'est une discussion au niveau national. «Il s'agit maintenant de l'avenir de la compagnie aérienne». La compagnie, qui a enregistré des pertes massives ces dernières années, ne pourra sortir de la crise qu'en remplissant ses avions. En dernier recours, on peut certes annuler des vols, mais on est heureux que les clients fassent confiance à Luxair et qu'on regagne des clients après deux années difficiles.

«Notre modèle de coûts est différent de ce qui se fait à l'étranger», explique Feith, qui souligne que 25% des employés qui ont quitté Luxair sont partis à l'État. «Nous pouvons difficilement rivaliser avec ces salaires», poursuit Feith. En tant qu'employeur, Luxair ne demande pas non plus de travailler au maximum, mais de manière optimale.

