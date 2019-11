L'acte cinq du collectif Youth for climate Luxembourg a été annoncé ce vendredi. Dans une semaine, les jeunes soucieux de leur avenir sur une planète vivable, se retrouveront devant la Chambre des députés pour un sitting.

Les élus mis bientôt «sous pression climatique»

Maurice FICK L'acte cinq du collectif Youth for climate Luxembourg a été annoncé ce vendredi. Dans une semaine, les jeunes soucieux de leur avenir sur une planète vivable, se retrouveront devant la Chambre des députés pour un sitting.

Ils l'avaient déjà scandé haut et fort le 20 septembre avant de manifester pour la 3e fois cette année dans les rues de Luxembourg: «La jeunesse n'accepte pas l'inaction politique». Deux mois et deux jours après une large mobilisation qui avait fait converger plusieurs cortèges vers la place Clairefontaine, le collectif Youth for Climate Luxembourg ressortira ses banderoles le vendredi 29 novembre 2019. Le rendez-vous est fixé à 15 heures devant la Chambre des députés.

«Nous allons vous mettre sous pression climatique!», annonce simplement l'organisateur sur sa page Facebook en créant le lien avec le site du parlement. Une pression que la jeunesse entend mettre sur le gouvernement, comme sur les parlementaires, qui devront présenter puis voter en décembre le Plan national climat et énergie qui se fait attendre au Luxembourg.

Des objectifs «pas suffisamment ambitieux»

«Pour l'heure et de ce que nous en savons, le projet de loi ne va pas suffisamment loin et ne répond pas à nos revendications, à savoir prendre toutes les mesures pour que le réchauffement reste sous 1,5°C», résume Julien Wald. Il était à deux reprises parmi la poignée de coorganisateurs de Youth for climate qui avaient rencontré le gouvernement en juin, ainsi que Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, et Claude Turmes, courant octobre.

Pour le collectif «les changement proposés ne seront pas assez rapides et les objectifs ne sont pas suffisamment ambitieux mais l'enjeu est bien trop important car cette loi vaudra pour les prochaines dix années et doit permettre un changement de notre société et de notre économie pour aller vers plus d'écologie, de social et de solidarité entre pays», pose Julien Wald.