Les élèves grévistes ne seront pas excusés

Sophie WIESSLER Le ministère de l'Education n'a officiellement reçu aucune demande de manifestation pour la troisième grève pour le climat de ce vendredi 20 septembre. Conséquence: les absences des étudiants seront considérées comme étant «injustifiées».

A la veille de la troisième mobilisation des jeunes pour le climat au Luxembourg, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le ministère de l'Education aurait envoyé un email aux écoles afin de préciser que toutes les absences relevées ce vendredi 20 septembre, pour participer à la marche pour le climat, ne seraient pas «justifiées».

Une tentative «d'intimidation» pour le collectif «Youth for Climate Luxembourg», qui ne passe pas. «Nous sommes dans une crise climatique. (...) Si nous n'agissons pas maintenant, nous sommes condamnés à disparaître. N'est-ce pas une excuse valide?», soulignent les élèves sur la page Facebook du groupe.

Face à ces attaques, le ministère de l'Education se défend de toute intimidation et assure que les «portes du ministère sont toujours ouvertes». En effet, lors de la première manifestation du 15 mars dernier, le gouvernement avait soutenu la grève ; mais par la suite, les élèves n'ont plus pris contact et n'ont plus demandé d'autorisation officielle.

«Nous prenons l'engagement des élèves très au sérieux, mais en tant que ministère, nous sommes responsables du bon déroulé et de la coordination des événements», a précisé Myriam Bamberg à nos confrères de L'Essentiel. «Ils ont préféré faire de la désobéissance civile», a-t-elle conclu.

