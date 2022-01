A l'initiative de l'ASBL Patiente Vertriedung et d'un groupe de chercheurs, un formulaire a été mis en ligne visant à répertorier les effets indésirables liés aux injections de sérum anti-covid au Luxembourg.

Lutte anti-covid

Les effets indésirables du vaccin se déclarent en ligne

Il s'adresse uniquement aux résidents luxembourgeois. Ce mercredi, un formulaire a été mis en ligne afin de permettre à ces derniers de pouvoir déclarer plus aisément les effets indésirables des vaccins anti-covid. Elaboré par l'ASBL Patiente Vertriedung, avec l'aide de chercheurs, les réponses à cette série de questions seront ensuite transmises au ministère de la Santé, qui sera chargé de les étudier.

Le vaccin mis en cause dans 11 décès A peine 0,23% des vaccinations anti-covid ont fait jusqu'à présent l'objet d'un signalement d'effet indésirable. Mais le dernier rapport de pharmacovigilance ne cache rien sur les 430 situations "graves" relevées.

L'objectif: mieux mesurer et connaître les éventuels effets indésirables de la vaccination anti-covid. Si la fatigue, les courbatures, ou encore les maux de tête sont courants et assez bien répertoriés, l'équipe à l'origine de ce formulaire s'intéresse ici particulièrement aux effets indésirables rares ou non connus. Qu'il s'agisse de troubles de la vision, de problèmes de peau ou encore de douleurs articulaires, ces effets secondaires peuvent être déclarés en quelques lignes via ce formulaire.

Si elle est disponible en français ou en allemand, cette série de questions peut être remplie en luxembourgeois, allemand, français et anglais. Pour toute interrogation sur cette initiative, l'association Patiente Vertriedung est disponible par email (vaccin@patientevertriedung.lu), ou par téléphone (49 14 57-1).

