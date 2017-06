Par Maurice Fick

La sécheresse fait des dégâts. Ce lundi, le syndicat des agriculteurs, la Baueren-Allianz, a tiré la sonnette d'alarme et demandé au ministre de l'Agriculture un coup de pouce pour permettre aux exploitants agricoles de faire face aux surcoûts engendrés par la sécheresse. Dans ses champs près de Clémency, à l'Ouest du Luxembourg, «le maïs devrait être 100 % plus haut! C'est une catastrophe car il manquera au minimum 50% de la récolte pour fourrager ensuite les bêtes en hiver», explique Camille Schroeder, président de la Baueren-Allianz.

Il nous montre les effets du manque crucial d'eau dans une de ses parcelles de maïs en précisant qu'il ne montre volontairement pas la plus dévastée:



Au printemps, le maïs poussait comme il fallait. Mais «il y a quatre à cinq semaines, vers la mi-mai, il avait besoin d'eau pour croître et pour que se développent les épis. L'ennui c'est qu'il n'y avait alors déjà plus d'eau dans le sol», explique Camille Schroeder.

Et pour cause: «Durant tout l'hiver passé il n'y a pas eu suffisamment de pluie». Selon les chiffres officiels de l'Administration des services techniques de l'Agriculture (ASTA) «au début de cette année il y a eu 50% de pluie en moins que les années passées», rapporte l'agriculteur. Et pour couronner une situation déjà pénalisante au départ, «depuis trois/quatre semaines, nous n'avons pratiquement pas eu une goutte de pluie!»

Au vu de ses champs de maïs en cette fin juin, Camille Schroeder sait déjà qu' «il manquera au minimum 50% de la récolte pour fourrager ensuite les bêtes en hiver». Mais comme il devra bien nourrir son cheptel de vaches laitières, l'agriculteur devra acheter du maïs, tout comme du foin.



Bilan: pour produire la même quantité de lait que l'an passé, il devra dépenser bien plus. Ce qui lui fait dire: «L'an passé nous n'avions touché que 20 cents pour un litre de lait. Cette année nous avons 35 cents mais les 15 cents de différence seront dépensés pour acheter du fourrage pour nos bêtes.»

«Au moins une centaine de litres»



«Depuis la semaine passée, les bovins n'ont plus grand-chose à brouter dans les pâturages. On leur donne de la paille et du foin de la réserve de l'an passé quand il en reste. Sinon on entame déjà les réserves de cette année pour ceux qui ont déjà récolté», explique Guy Steichen, ingénieur agronome à la Chambre d'Agriculture.



Certaines régions ont pu bénéficier ces derniers jours de pluie d'orages mais d'autres n'ont pas vu une goutte depuis plusieurs semaines. Selon l'ingénieur agronome, «dans la région de Mersch, la situation est relativement grave. Tout comme dans l'Est du Luxembourg où c'est le plus sec en ce moment».



L'herbe ne pousse plus. Pour qu'elle repousse «il faudrait à présent au moins une centaine de litres (par mètre carré, ndlr) d'eau répartis sur plusieurs jours», estime Guy Steichen.



