Les écoliers bientôt tous réunis

Anne-Sophie de Nanteuil L'heure des retrouvailles a sonné. Divisés en deux groupes depuis un mois, les enfants inscrits à l'école fondamentale seront à nouveau tous rassemblés dès lundi. Un nouveau pas vers la normalité, malgré des mesures sanitaires toujours de rigueur.

La parenthèse du covid-19 s'efface peu à peu. Depuis la rentrée le 25 mai dernier, les quelque 6.000 enfants de l'école fondamentale sont en effet divisés en deux groupes. Mais après un peu plus d'un mois de fonctionnement en alternance, les classes seront à nouveau réunies dès lundi.

Des retrouvailles toutefois de courte durée. Il reste en effet 13 jours de classe avant les vacances d'été, toujours fixées au 15 juillet. Mais pour Claude Meisch (DP), cette réunion des groupes A et B apparaît «justifiée», notamment au vue des statistiques encourageants du nombre de malades. Depuis la reprise le mois dernier, seuls huit cas positifs ont été recensés à l'école fondamentale publique.

Malgré ce faible taux d'infections, les mesures sanitaires restent de vigueur. Ainsi, s'ils peuvent faire tomber le masque à l'intérieur des classes, à l'extérieur, la protection buccale reste vivement conseillée à tous les enfants de plus de six ans. Pas question non plus d'aller voir les camarades des autres classes : les pauses devront toujours être prises en décalés. En revanche, dès lundi, les écoliers des groupes A et B d'une même classe pourront à nouveau jouer ensemble dans la cour de récréation.

Pour ces derniers jours de classe, les activités sportives seront elles-aussi à nouveau possible, tout comme les excursions scolaires, à la condition qu'elle reste journalière. Autrement dit, sans nuitée. Autant d'assouplissements marquant un nouveau pas vers la normalité.

Mais pour le ministre de l'Education, ce retour à la (presque) normale permet avant tout «d'aborder la prochaine rentrée de septembre sans souci». Une rentrée dont les contours restent encore flous à ce jour, bien que le ministère de l'Education espère qu'elle sera tout ce qu'il y a de plus normal.

