Luxembourg 2 min.

Vie scolaire

Les écoles conjugueront le verbe «tester» au quotidien

Patrick JACQUEMOT Du 8 au 14 décembre, l'ensemble des 5-11 ans scolarisés pourront bénéficier d'un dépistage avant chaque journée de classe.

La reprise infectieuse de cette fin d'année n'épargne personne mais les enfants semblent particulièrement atteints par les nouvelles infections covid. Ainsi, le dernier bulletin hebdomadaire du ministère de la Santé pointait du doigt le fait que le taux d’incidence le plus élevé était enregistré chez les 0-14 ans. De quoi non seulement perturber le fonctionnement scolaire, mais surtout faire craindre un ''effet passerelle'' préoccupant pour les adultes. Aussi, afin de contenir au plus tôt, toute chaîne d'infection (à l'école comme au-dehors), le ministère de l'Education a décidé d'une semaine de testing XXL, à compter de mercredi.

3.438 cas positifs en milieu scolaire depuis la rentrée Le ministre de l'Education vient de confirmer le nombre d'infections dans le fondamental et le secondaire. Des niveaux diversement touchés et cela, notamment, grâce à la vaccination.

Du 8 au 14 décembre, les écoliers des cycles 2 à 4 (les 6-11 ans donc) et ceux scolarisés en centres de compétences seront invités à réaliser chaque jour un autotest antigénique à l’école. Un dépistage plus concentré donc, puisque les dernières décisions n'avaient suggéré ''que'' trois tests par semaine. Là, à chaque jour, le dépistage s'imposera.

Pour les plus petits, du cycle 1, les familles recevront directement leur kit de cinq tests antigéniques afin de réaliser le contrôle à la maison.

Alors que la question de la vaccination des moins de 12 ans n'a pas encore été définitivement tranchée par le gouvernement, les services du ministre Claude Meisch (DP) parent donc au plus pressé. Tout faire pour éviter la remontée des cas et le retour du homeschooling ou, comme l'a décidé la Belgique, un arrêt des cours anticipé d'une semaine par rapport aux dates officielles des vacances de Noël.

Il va de soi que l'opération ne sera ouverte qu'aux écoliers disposant de la nouvelle attestation de consentement parental, remise aux familles fin novembre. Ce dispositif temporaire ne dispensant pas l'ensemble du système scolaire de suivre les nouvelles recommandations décidées. Comme le port du masque obligatoire à partir du premier cas d’infection dans une classe ou la mise en quarantaine des personnes ni vaccinées ni rétablies ne participant pas au dispositif renforcé de testing.

Les adultes, eux aussi, pourront espérer de passer les fêtes l'esprit tranquille. En effet, en conseil de gouvernement, il a été décidé d'envoyer à chaque foyer un bon pour cinq tests rapides. L'offre est à échanger en pharmacie. De quoi permettre d'éviter de se retrouver infecté (et donc infectant) à la table des hôtes du réveillon ou à l'occasion de rencontres de familles de fin d'année qui ne doivent pas se muer en cluster.

