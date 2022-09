La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) ne veut pas se laisser décourager par la mauvaise évaluation de l'état des eaux au Luxembourg.

Les eaux luxembourgeoises ne sont pas en bon état

Michèle GANTENBEIN La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) ne veut pas se laisser décourager par la mauvaise évaluation de l'état des eaux au Luxembourg.

Les eaux de surface et les eaux souterraines du Luxembourg ne sont pas en bon état. C'est la conclusion que la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) et le directeur de l'Office de l'eau, Jean-Paul Lickes, ont dû tirer jeudi lors de la présentation du troisième plan de gestion des eaux (2021-2027). Ce plan est l'un des piliers de la directive-cadre européenne de 2000.

«Les critères d'évaluation sont stricts», a expliqué Jean-Paul Lickes. «Si un seul paramètre est classé moins bien que «bon», l'état global est considéré comme insuffisant». Le résultat est décevant : aucune masse d'eau de surface n'est en bon état écologique et en bon état chimique. Néanmoins, il y a un progrès dans la qualité de l'état écologique. «Nous avons réussi à faire passer de très nombreuses eaux au niveau de qualité moyen», a déclaré Lickes. Nous espérons que le troisième plan permettra à ces eaux d'atteindre un bon état.

Si un seul paramètre est moins bien classé que "bon", l'état global est considéré comme insuffisant. Jean-Paul Lickes, directeur de l'Office de l'eau et des milieux aquatiques

En ce qui concerne l'état chimique, le tableau est très sombre. 100% des eaux de surface sont en mauvais état. «Nous n'avons qu'une influence limitée sur ce point, car de nombreux agents chimiques proviennent de l'atmosphère», a déclaré Lickes. Mais les eaux sont également polluées par les nutriments et les pesticides provenant de l'agriculture et des stations d'épuration communales. Les eaux souterraines sont en bon état en termes de quantité, mais leur état chimique n'est pas bon, notamment en raison des pesticides et des résidus de pesticides, a expliqué Lickes.

Un succès mitigé

Un succès mitigé donc, malgré un grand nombre de mesures mises en place dans le cadre du deuxième plan. Depuis 2015, 15 nouvelles stations d'épuration (70 990 équivalents-habitants) ont été construites et huit stations ont été modernisées, ce qui a permis d'augmenter la capacité de traitement des eaux usées de 20 %. 280 mesures d'assainissement ont été mises en œuvre, 110 bassins d'orage ont été construits, 38 kilomètres de renaturation de cours d'eau ont été réalisés et 45 zones de protection de l'eau potable ont été délimitées.

La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) et Jean-Paul Lickes, directeur de l'Office de l'eau (à droite), ne sont évidemment pas satisfaits de la mauvaise évaluation de la qualité des eaux au Luxembourg. Photo: Chris Karaba

Cependant, seules 43% des 2.173 mesures prévues dans le deuxième plan de gestion des eaux dans les domaines de la gestion des eaux urbaines et de l'hydromorphologie ont été réalisées. Le nouveau plan prévoit désormais un total de 3.079 mesures. Pourquoi le Luxembourg avance-t-il lentement ?

Selon Lickes, cela est dû, entre autres, aux pollutions multiples des eaux, au retard des effets lorsque des mesures ont été mises en œuvre, mais aussi à la longueur des procédures ou à la difficulté d'acquérir des terrains. De plus, la croissance démographique et le développement économique donnent du fil à retordre au pays.

Nos cours d'eau sont petits, avec un faible débit et très fragiles. Tout ce qui est acheminé vers les cours d'eau a un impact important sur la qualité de l'eau. La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring, Déi Gréng

Rendre les eaux plus résistantes

Pour la ministre de l'Environnement, il est clair que le Luxembourg doit rendre ses eaux plus résistantes. Mais ce n'est pas si simple, car le Luxembourg se trouve sur une ligne de partage entre les bassins du Rhin et de la Meuse. «Nos cours d'eau sont petits, avec un faible débit et très fragiles. Tout ce qui est acheminé vers les cours d'eau a un impact important sur la qualité de l'eau.»



Le fait que les efforts des années précédentes ne se reflètent pas dans les résultats de l'évaluation est frustrant, a déclaré Welfring. «Mais nous ne voulons pas nous laisser décourager et rester ambitieux. Avec les communes, nous sommes appelés à continuer d'investir, notamment dans la construction d'infrastructures». L'État investit chaque année 75 millions d'euros. Au total, cela représente 2,3 milliards d'euros sur une période de 30 ans.

Quatrième étape d'épuration

Dans le domaine de la gestion des eaux urbaines, il est prévu d'équiper les 13 plus grandes stations d'épuration d'une quatrième étape de traitement. Elle permettra d'éliminer les composés traces provenant, par exemple des médicaments, des cosmétiques ou d'autres produits chimiques. «L'utilisation d'une quatrième étape d'épuration dans les 13 stations d'épuration permettra d'éliminer 80% des micropolluants à l'échelle nationale», a déclaré Lickes.

Pour le Mouvement écologique, le mauvais résultat du Luxembourg ne devrait pas être une surprise. L'organisation de protection de l'environnement avait donné un «Datz» au deuxième plan de gestion de l'eau 2015 et déclaré qu'elle ne s'attendait pas à une réelle amélioration, car le plan était «insatisfaisant du point de vue du contenu et de la stratégie».

Cet article est paru une première fois sur wort.lu/de

