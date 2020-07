A l'étude depuis un an, la réforme du code de la route envisage que les deux-roues électriques ne soient plus tolérés que sur la voirie et les bandes cyclables. Avec éclairage de rigueur à l'avant comme à l'arrière.

Les e-trottinettes privées de trottoirs

Patrick JACQUEMOT A l'étude depuis un an, la réforme du code de la route envisage que les deux-roues électriques ne soient plus tolérés que sur la voirie et les bandes cyclables. Avec éclairage de rigueur à l'avant comme à l'arrière.

«Il est obligatoire de circuler sur les infrastructures cyclables et, à défaut, sur la chaussée.» Voilà les choses clarifiées sur le lieu où les trottinettes électriques peuvent rouler. Enfin pourront, car il ne s'agit là que d'une des nouvelles obligations de l'avant-projet de règlement grand-ducal concernant la «micro-mobilité» qui sera discuté dès la rentrée. L'adaptation du code de la route aux nouveaux engins électriques (hoverborads, gyropodes et autres e-trottinettes) poursuit donc son chemin.

L'an passé, un groupe de travail avait été désigné pour se pencher sur le sujet. Il est vrai qu'il sortait alors des trottinettes électriques de partout. Quand ce n'était pas les privés qui craquaient, des compagnies tentaient de l'imposer en libre-service dans le paysage urbain. On se souvient notamment de «l'invasion Bird» à l'automne dernier, et du bras de fer qui avait opposé la compagnie de location aux élus de la Ville. La bourgmestre Lydie Polfer avait alors obtenu le retrait pur et simple de la flotte d'engins déployés dans les rues en un claquement de doigt.

Polfer toujours contre les trottinettes en libre accès La bourgmestre de Luxembourg est revenue ce mardi matin sur «l'épisode Bird». Après le retrait des engins électriques de la capitale, le week-end dernier, l'élue reste opposée à toute implantation en free-floating.

Loin de l'agitation, le groupe de travail a donc travaillé pour définir les règles devant s'appliquer à ces nouveaux e-vehicules. L'idée étant à la fois de permettre à cette forme de mobilité de se poursuivre, mais aussi d'assurer la sécurité des autres usagers de l'espace public. A commencer par les piétons. Que ceux-ci soient rassurés: si les conclusions de l'avant-projet sont adoptées en l'état, les trottoirs leur seront exclusivement réservés. Les engins motorisés devant se contenter de la route ou des pistes vélos donc.

Par contre, le groupe de travail préconise que les skateboards et trottinettes non électriques retrouvent, eux, l'accès aux trottoirs. Les marcheurs ayant alors la priorité sur tous les modes de déplacement alternatif.

Les amendes peuvent tomber En l'absence d'inscription claire dans le Code de la route luxembourgeois jusqu'alors, le ministre de la Mobilité François Bausch avait toutefois rappelé dernièrement que «les trottinettes électriques sont à considérer comme des cycles électriques». Autrement dit : elles étaient donc tolérées sur la chaussée et interdites sur les trottoirs. Rouler donc sur un trottoir pour le moment est donc bien sanctionnable : au même titre qu'un cycliste imprudent, le conducteur d'une e-trottinette surpris sur un trottoir risque donc la même amende de 74 euros.

Parmi les conclusions, amenées à être débattues, figurent aussi deux limitations pour ce qui sera désormais défini comme «micro-véhicule électrique». La motorisation ne pourra pas dépasser les 250W, et la vitesse maximale autorisée sera limitée à 25 km/h. Autre restriction préconisée : un seul usager par engin.

Les députés devront aussi se prononcer sur les protections indispensables aux pilotes des trottinettes et engins comparables. Si le port du casque pourrait être rendu obligatoire, le groupe de travail insiste surtout sur la visibilité des équipages. L'utilisation de l’éclairage installé deviendrait obligatoire, même de jour. Idem pour l'emploi d'un feu lumineux à l’arrière (ou tout dispositif lumineux porté dans le dos du conducteur). Des obligations motivées par «le gabarit réduit » des véhicules et «la grande exposition au risque» de leur propriétaire.

