Les douaniers traquent les sacs en plastique

Patrick JACQUEMOT Oui, distribuer librement des sacs plastique épais sur un point de vente constitue une infraction. Pour l'avoir oublié, un commerce a été mis à l'amende. Et les contrôles se poursuivent.

Magasins, restaurants, stands sur les marchés : l’Administration des douanes et accises a multiplié ces derniers mois les points de contrôle. Dans le viseur : la fourniture gratuite de sacs en plastique. Au total, 450 sites de vente ont ainsi fait l'objet d'une visite de contrôle. Une première fois en novembre et décembre 2019 (dans un état d'esprit plutôt préventif), puis fin février de cette année (cette fois, en mode répressif): le but étant de voir si désormais plus aucun sac en plastique à usage unique et d’une épaisseur dépassant les 15 microns n'était en circulation.

Car cette limite existe bien et s'applique au pays depuis le 1er janvier 2019. Le Luxembourg marquant ainsi sa volonté de voir réduire la production de ce type d'emballage, et la pollution liée à ces "poches".

500 euros à payer

Lors des premiers contrôles, 28 établissements ayant fait l'objet d'un contrôle «n’étaient pas conformes aux dispositions légales», indique le ministère de l'Environnement. Soit seulement 6,5% du total. Mais, bons princes, les agents n'ont pas verbalisé cette fois. Profitant plutôt de l'occasion pour rappeler aux divers exploitants les dispositions légales. Par contre, le mois dernier plus question de se montrer tolérant.

Résultat : une seule infraction a pu être constatée. «L’établissement a été sanctionné d’une amende administrative de 500 euros», indique l'Administration de l'Environnement.



Des efforts entrepris

En 2018, l'ONU avait estimé à 500 milliards le nombre de sacs plastique consommés par an à travers le monde. Conscient du problème de "seconde vie" de ces emballages, le Luxembourg avait déjà réagi dès 2004 avec la mise en place du projet Eco-sac. Une initiative qui, sur douze ans, avait permis de réduire de 5.651 tonnes les besoins en plastique des consommateurs du pays. Ramenant le nombre de sacs plastique utilisés chaque année par habitant de 132 à 10,8, en 2016.