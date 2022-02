Pendant trois mois, les douaniers ont ouvert près de 2.400 colis dans la zone de fret de l'aéroport. Ils ont ainsi empêché une énorme tentative de contrebande.

De l'Asie au Luxembourg

Les douanes saisissent près de deux millions de cigarettes

Pendant trois mois, les douaniers ont ouvert près de 2.400 colis dans la zone de fret de l'aéroport. Ils ont ainsi empêché une énorme tentative de contrebande.

(S.MN. avec Maximilian RICHARD) C'est le résultat d'un travail de titan. Environ 1,9 million de cigarettes sont empilées sur plus d'une douzaine de palettes dans la zone de fret des avions cargo au Findel, derrière la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) et des représentants de l'administration douanière. Ces cartouches saisies étaient dissimulées dans 2.400 colis disséminés parmi des marchandises importées déclarées.

Pendant trois mois, les douaniers de trois équipes ont ouvert chacun d'entre eux, mettant au jour l'une des plus grandes découvertes de produits de tabac non déclarés. Comme l'a expliqué mercredi Yves Lentz de la division des relations internationales de l'administration des douanes, la découverte a été précédée d'un rapport d'une société d'exploitation de l'aéroport de Luxembourg en septembre dernier.

Depuis l'Asie jusqu'en Angleterre

Après une première saisie d'environ 400.000 cigarettes non déclarées dans un chargement transporté par la société dans un camion à la frontière avec le Royaume-Uni, la société a à nouveau contacté l'administration douanière luxembourgeoise. En effet, 17 tonnes de paquets suspects étaient encore stockées dans la zone de fret de l'aéroport de Findel. Après quelques contrôles aléatoires positifs, l'administration douanière a décidé d'examiner et d'ouvrir tous les colis à l'aide d'appareils de radioscopie. Les produits du tabac illégaux et présumés contrefaits proviennent probablement de Chine et sont arrivés au Grand-Duché par voie aérienne via Taiwan.

De là, ils devaient être transportés par camion vers le Royaume-Uni et vendus sur le marché noir. L'aéroport du Findel est de plus en plus utilisé comme aéroport de transit pour les livraisons vers l'Angleterre en raison de la pandémie de covid-19, car de nombreux vols cargo directs entre l'Asie et l'Angleterre n'ont plus lieu, a déclaré Yves Lentz. «Mais après cette découverte, nous prendrons également contact avec d'autres autorités douanières pour les informer des nouvelles découvertes. Il s'agit ainsi d'éviter que les contrebandiers ne prennent pied dans d'autres aéroports. Si nous fermons le trou ici, un autre s'ouvrira à un autre endroit». Les produits saisis doivent maintenant être détruits.

Une découverte exceptionnelle

Pour Marco Richard, responsable du service des douanes à l'aéroport du Findel, la découverte a des dimensions exceptionnelles. D'habitude, les agents découvrent de petites quantités, entre autres chez les passagers et dans la zone de fret.Habituellement, plusieurs centaines de milliers de cigarettes sont saisies chaque année. Le directeur de l'administration douanière, Alain Bellot, a toutefois souligné que cette découverte avait permis au fisc anglais d'éviter des pertes fiscales d'environ 1,5 million d'euros.

L'administration douanière joue un rôle important à l'aéroport du Findel. La zone de fret est l'un des principaux sites de l'administration. Depuis l'accord de Schengen en 1993, les douaniers ne sont plus stationnés aux frontières extérieures du pays. Ils continuent toutefois d'assumer cette tâche à l'aéroport. Les fonctionnaires y contrôlent quelles marchandises sont importées dans l'Union européenne et sous quelles conditions. Ils sont également chargés de la perception des droits de douane et de la TVA.

