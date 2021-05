Depuis quelques semaines, la Croix-Rouge luxembourgeoise a vu ses stocks de produits sanguins diminuer de façon préoccupante. D'où un nouvel appel au don. Un geste possible même en ces temps de covid.

Les donneurs de sang attendus à tour de bras

Traditionnellement, la Croix-Rouge sait que mai est un mois délicat pour le don de sang. Les fériés et les ponts démobilisant les bonnes volontés. Mais là, force est de reconnaître que «les voyants sont passés à l'orange et le rouge approche vite», relève la Dr Andrée Heinricy. A ce stade, la responsable des prélèvements au centre de transfusion à Luxembourg, estime que la Croix-Rouge dispose d'un stock pouvant permettre une distribution classique sur six jours. Trop faible en comparaison aux réserves habituelles.

Et le phénomène tient bien de deux facteurs : une baisse de l'offre d'un côté, une augmentation de l'autre. «Ces quatre dernières semaines, il y a bien eu un appel d'air important du côté du secteur hospitalier». A quoi l'attribuer? «Difficile à dire, indique la spécialiste. Cela peut autant tenir du hasard des soins à prodiguer que d'une reprogrammation poussée d'opérations qui n'avaient pas pu être pratiquées dans les mois passés.»

Côté donneurs de sang, la Croix-Rouge note aussi une diminution des visites. La faute au calendrier spécifique à mai, mais pas seulement. En effet, voilà maintenant la tranche d'âge qui habituellement propose ses veines pour les prélèvements sanguins mobilisée par la campagne vaccinale (18-60 ans). «Et sans doute les personnes hésitent à venir nous voir après leur injection. Mais qu'elles se rassurent, on les attend toujours».

2.091 nouveaux donneurs en un an

Ainsi, le don est possible sitôt passée une période de 7 jours après la vaccination, en l'absence de réaction bien sûr. «On va refaire passer ce message sur notre site internet pour que les gens soient rassurés, et ça devrait aller mieux ensuite», croise les doigts la Dr Heinricy. Et dans le cas présent, l'espoir affiché ne relève pas de la méthode Coué mais s'appuie bien sur une réalité : «La Croix-Rouge sait compter sur des élans de mobilisation si nécessaire».

Ainsi, l'an passé, les services de transfusion avaient craint que le lockdown complet ne vienne réduire à néant le stock de produits sanguins indispensable au pays. Un appel aux dons a suffi pour que les donneurs se présentent en nombre (13.626 donneurs inscrits fin 2020, dont 2.091 nouveaux), et cela d'ailleurs tout au long de l'année. «Cette régularité du don est importante car les réserves doivent être reconstituées régulièrement. Nous ne conservons pas les poches de globules rouges au-delà de 42 jours et celles de plaquettes plus de 5 jours».

Bref, il serait bon que les veines des volontaires se tendent auprès des infirmières de la Croix-Rouge. Dès lundi 8h, le centre du boulevard Joseph II dans la capitale ouvrira ses portes (jusqu'à 16h), ça laisse le temps d'y faire un tour. Sinon, il reste encore des créneaux le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi...

