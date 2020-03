Afin d'assurer l'approvisionnement en alcool neutre pour la fabrication de produits désinfectants, la cellule de crise passe commande auprès des professionnels luxembourgeois de l'alambic.

Les distillateurs en soutien du ministère de la Santé

Non, ce n'est pas pour la qualité de leurs eaux-de-vie que le ministère de la Santé s'est rapproché des distillateurs du pays. Ces derniers jours, c'est bien plus leur maîtrise du degré d'alcool qui intéresse la cellule logistique placée sous l'autorité de la ministre Paulette Lenert. L'alcool neutre, celui-là même qui est à la base de toutes les liqueurs ou de la vodka, entrant en effet dans la formule de nombreux produits devenus indispensables en cette période de pandémie de covid-19.

Les quantités demandées aux uns ou aux autres «serviront directement à réapprovisionner le stock national», assure Bob Lessel chargé à la cellule de crise de veiller plus particulièrement sur cette demande inédite. Ces milliers de litres produits à 75°entreront dans la composition de désinfectants utiles aux équipes de soin. C'est là d'ailleurs un des ingrédients essentiels pour le fameux gel hydroalcoolique, par exemple.

Tout le monde s'y met Si les distillateurs du Grand-Duché mettent leurs installations au service de la lutte contre la propagation du coronavirus, ils ne sont pas les seuls à avoir réorienté leur production. Ainsi en France, le groupe Pernod-Ricard a lui aussi mis ses chaînes à disposition pour produire du gel hydroalcoolique. Même chose du côté de certains grands acteurs de la cosmétique comme L'Oréal ou LVMH (Dior, Guerlain...) qui, à défaut de sortir des bouteilles de parfum ou des tubes de crèmes, disposent de tout le savoir-faire pour fournir particuliers et Etats en produits désinfectants. Des groupes sucriers, comme Tereas ou Cristal Union, ont également choisi de profiter de l'occasion pour réorienter temporairement leurs productions.

Chez Pitz-Schweitzer, par exemple, la production a débuté depuis quelques jours déjà. Les chaînes et les personnels se mettant au service du pays, des hôpitaux, des pharmacies avec enthousiasme. Dans les ateliers du distillateur d'Hosingen, des citernes d'éthanol sont arrivées d'Allemagne à 96,3° et maintenant les équipes se chargent d'ajouter de l’eau purifiée (eau distillée) «pour baisser le taux d’alcool à 75%». Ensuite, reste à conditionner le précieux liquide dans des contenants de quelques litres, plus facilement transportables.

L'alcool neutre produit est reconditionné pour convenir aux acteurs de la santé qui en prendront livraison bientôt. Photo : DR

Pour l'heure, le ministère de la Santé multiplie les contacts auprès des distillateurs du pays. S'enquiert des capacités de production, du coût de fourniture, de la rapidité de la livraison, etc.

Chez Difrulux, à Breidweiler, le devis a ainsi été renvoyé voici quelques jours à la cellule de crise et le personnel se tient prêt à l'ombre des quatre alambics de la société. «A priori, cette production spéciale échappera à la taxation habituelle de 10,40€ qui frappe chaque litre d'alcool pur», indique la maison fondée en 1945.

Et tout cas, Bob Lessel enregistre chaque disponibilité et contactera les uns ou les autres «en fonction de l’évolution du stock national et des besoins du secteur de la santé».

Et le fonctionnaire du ministère de la Santé d'expliquer ce choix de faire appel à des producteurs luxembourgeois par une raison simple : «dans le contexte actuel, nous voulons assurer un approvisionnement sûr et durable, évitant des risques éventuels liés au contexte de la crise du covid-19». En clair: pas question de risquer une rupture d'approvisionnement pour cet alcool neutre si jamais il était question de fermer telle ou telle frontière avec un pays voisin. La filière courte a décidément du bon.

