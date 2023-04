Une nouvelle réunion a eu lieu ce mercredi entre la direction de Husky Technologies, les syndicats et la délégation du personnel, en présence de représentants du ministère de l'Emploi et de l'Économie. Au menu, la suppression annoncée de 155 emplois.

Emploi

Les discussions se poursuivent pour le maintien de postes chez Husky

Une nouvelle réunion a eu lieu ce mercredi entre la direction de Husky Technologies, les syndicats et la délégation du personnel, en présence de représentants du ministère de l'Emploi et de l'Économie. Au menu, la suppression annoncée de 155 emplois.

Le 29 mars dernier, la direction de Husky Technologies avait informé la délégation du personnel ainsi que le LCGB, le syndicat majoritaire dans l’entreprise, et l’OGBL que 155 emplois seraient supprimés à Dudelange. En cause, le fait que l'entreprise ait décidé de se retirer de l'activité des solutions de système de moulage spéciales.

155 emplois menacés chez Husky Technologies à Dudelange

En réponse à cette annonce, les représentants des salariés ont été à la rencontre des ministres du Travail et de l'Économie. Et les représentants du gouvernement se sont clairement manifestés en faveur de la mise en place d’un Plan de Maintien dans l’Emploi (PME), «fidèlement au modèle du dialogue social luxembourgeois et ont également assuré leur soutien à cet égard».

Réunion tripartite en vue

En raison de l'évolution de la situation dans le secteur industriel, les syndicats ont affirmé par voie de communiqué «la nécessité d'une réunion tripartite avec les représentants de la Fedil».

En attendant, des discussions constructives ont pu avoir lieu avec la direction d’Husky sur les mesures à prendre dans le cadre d’un PME, «grâce à la présence des représentants des ministères».

Elles se poursuivront la semaine prochaine, avec pour «objectif de garantir l’emploi de tous les salariés concernés».

