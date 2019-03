C'est un vote unanime: les 60 députés de la Chambre ont confirmé, mercredi après-midi, l'introduction d'un jour férié et d'un congé supplémentaire au Luxembourg, à compter de cette année 2019.

Les deux jours de congé supplémentaires validés

C'est désormais officiel: les deux jours de congé supplémentaires assurés par le gouvernement Bettel, ont bien été validés ce mercredi, à l'unanimité par la Chambre des députés.

Et ils seront introduits dès cette année: le texte adopté est en effet rétroactif et s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Le jour férié du 9 mai, qui sera donc désormais la «Journée de l'Europe», est attribué à «tout le monde» et la journée de congé supplémentaire sera «pour ceux qui n'ont pas encore 26 jours de congé légal», avait d'ailleurs précisé Georges Engel, le président de la commission parlementaire du Travail, à notre micro le 19 mars dernier.

Le minimum légal est donc désormais fixé à 26 jours de congés payés par an au Luxembourg, contre 23 jours en moyenne au sein de l'Union européenne.

Les conventions collectives en cours restent valables en l'état. Mais «s'il y a de nouvelles négociations, il est clair que les syndicats vont faire jouer cette augmentation du congé légal. Je suis confiant que tous ceux qui ont déjà maintenant plus que 26 jours de congé auront une journée supplémentaire lorsque ces nouvelles conventions seront discutées», avait glissé Georges Engel.



En clair, beaucoup plus de salariés que prévu initialement pourraient effectivement disposer, in fine, de deux jours de congé en plus par an. La marge de manœuvre réside dans la formulation liée au congé légal dans la convention collective de travail (CCT) de l'entreprise.

Le président de la commission parlementaire du Travail résume: «Si dans la CCT, il est fait référence au congé légal, les salariés auront droit à une journée de congé supplémentaire. Mais si dans la CCT les partenaires ont écrit que les salariés ont droit à 30 jours -par exemple- et qu'il n'y a pas de référence légale, il faudra négocier avec les patrons».

Cette promesse était inscrite dans le programme de la coalition gouvernementale DP-LSAP-Les Verts et avait été annoncée par le gouvernement en novembre 2018.



