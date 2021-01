Les détecteurs de CO2 font aussi leur rentrée

Alors que les scolaires retrouvent leur école ou lycée en présentiel, le ministère de l'Education débute la distribution des appareils mesurant la qualité de l'air dans les classes. Et la vigilance au covid n'est pas étrangère à ce geste.

Courant janvier, de nombreux écoliers et lycéens verront débarquer un nouveau ''camarade de classe''. Petit, discret, voilà que le détecteur de CO2 vient s'introduire dans les salles de cours. Ainsi 9.000 appareils de ce type viennent-ils d'être achetés par le ministère de l'Education nationale. Leur déploiement débutera dès la fin de cette semaine, sachant que leur installation dans les établissements ne nécessitera aucun chantier. «Un simple branchement sur une prise électrique suffit», assurent les services du ministre Claude Meisch (DP).

Ces détecteurs vont maintenant être mis à disposition de «l'ensemble des écoles fondamentales, lycées et centres de compétences». Et si la première commande ne suffit pas à équiper l'ensemble des salles fréquentées par les élèves, «des détecteurs supplémentaires pourront être commandés dans une deuxième étape». Et si tout se déroule bien, le premier déploiement devrait être achevé pour les vacances de Carnaval.

La proposition avait été soumise au ministère notamment via une motion déposée par la députée CSV, Martine Hansen. Mais l'Education nationale a aussi fait le choix d'investir dans cette solution après que plusieurs études ont indiqué qu'un lieu non aéré, comme une salle de classe non climatisée, facilite la transmission du coronavirus. En effet, lorsqu’un individu (jeune ou enseignant) parle, tousse ou respire, il pulvérise des minuscules gouttelettes dans l’air ambiant, dont certaines stagnent pendant plusieurs heures. D'où l'importance de disposer d'outils mesurant le niveau d'aération des lieux clos.

Les détecteurs distribués gratuitement auront ainsi la faculté de prévenir de toute concentration trop forte de dioxyde de carbone (CO2), indiquant alors la nécessité d'offrir à la pièce et ses occupants un peu d'air renouvelé. Ouverture de fenêtre, création d'un courant d'air étant alors les gestes les plus simples pour réafficher des taux acceptables.

A l'occasion d'une rencontre avec la Commission scolaire, à la Chambre, le ministre Meisch avait indiqué que la mise en place se ferait prioritairement dans les salles de classe qui comptent un nombre important d’élèves. Les détecteurs fournis surveilleront l’atmosphère ambiante, mais aussi la température et l'humidité de l'air. «Ils contribueront à sensibiliser à l’importance d’une aération régulière», mise le ministère de l'Education qui depuis des semaines a vu le fonctionnement des écoles et lycées du pays fortement bousculé par l'apparition ici ou là de cas de covid.



S'il n'est toujours pas question pour les établissements d'être équipés de purificateurs d'air (le ministre a de nouveau repoussé l'idée), il est à noter que Claude Meisch avait signalé dernièrement que l'idée du port du masque pour les élèves en classe n'était plus un sujet tabou. Même si pour l'heure, les règles ne l'imposent pas pour la plupart des scolaires.

Ce lundi 11 janvier, après une première semaine 2021 de cours à domicile pour tous, la totalité des écoles de l’enseignement fondamental et secondaire rouvriront leurs portes. Le présentiel s'imposera à l'ensemble des écoliers, tandis que les classes de 4e à 2e continuent à alterner enseignement en présentiel et enseignement à distance.

