Les dessous de la rénovation du Pont rouge

Une visite en compagnie de l'ingénieur Gilberto Fernandes permettra de comprendre l'ampleur des travaux de rénovation du Pont rouge, autrement nommé Pont Grande-Duchesse Charlotte.

(AF/C.) - La visite se déroulera au LUCA (Luxembourg Centre for Architecture) au fil d'une exposition de photographies de Romain Girtgen. Elle permettra de comprendre les coulisses et enjeux techniques de ces travaux, et de découvrir l'intérieur de la structure de cet ouvrage qui enjambe l'Alzette entre le Glacis et le Kirchberg.

Le pont retrouve peu à peu sa couleur flamboyante d'origine. Les travaux touchent à leur fin puisque c'est la dernière étape du chantier de rénovation de l’ouvrage d’art doté de nouveaux garde-corps, trottoirs piétons et pistes cyclables, pistes de roulement automobile et adapté au passage du tram.

Samedi 29 septembre et samedi 20 octobre, rendez-vous à 11 heures au (LUCA) situé 1, rue de l'Aciérie à Hollerich.