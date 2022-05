Avant que le pèlerinage ne commence, il y a encore des détails à régler. Le Luxemburger Wort est allé voir les dernières installations.

Fête religieuse

Les derniers préparatifs de l'Octave avant le jour J

Avant que le pèlerinage ne commence, il y a encore des détails à régler. Le Luxemburger Wort est allé voir les dernières installations.

Par Sarah Schött (texte) et Anouk Antony (vidéo et photos)

Samedi débute l'Octave de cette année, qui durera jusqu'au 22 mai. Mais avant que les premiers fidèles ne pénètrent dans la cathédrale, il y a du travail à faire. «Nous avons commencé à tout vider mardi pour que les entreprises qui montent les lourdes pièces en bois et en métal aient de la place pour travailler», explique Ion Tîrgoalà (38 ans), deuxième sacristain.

Avec ses collègues José Moreira et Henrique Boto Do Vale, il s'est ensuite occupé de la décoration de l'ensemble et du reste du montage : déplacer les chaises, poser les tapis et les couvertures, installer les bougies. Les objets et détails liturgiques doivent également être suffisamment préparés, comme le souligne le sacristain : «Pour que tout soit prêt lorsque l'Octave commence».

Mais une fois l'installation terminée, le travail des sacristains est loin d'être terminé. Pendant les 14 jours du pèlerinage, ils ont également fort à faire. «Nous devons être les premiers à arriver et les derniers à partir», explique Ion Tîrgoalà. Comme les journées commencent par la messe des pèlerins à 6h15 et que les dernières manifestations commencent généralement à 20 heures, les trois hommes ont donc encore du pain sur la planche ...

