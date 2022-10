Le petit ami de Diana révèle, en exclusivité à Contacto, ce qu'il sait du dernier jour de la vie de la Portugaise.

Drame de Mont-Saint-Martin

Les derniers instants de Diana avant sa mort

Tiago RODRIGUES Le petit ami de Diana révèle, en exclusivité à Contacto, ce qu'il sait du dernier jour de la vie de la Portugaise.

Un mois après la découverte du corps de Diana Santos, à Mont-Saint-Martin, le mystère autour de ce crime continue de s'épaissir. Jusqu'à présent, un seul suspect a été arrêté. Said Banhakeia, un Marocain de 48 ans, est en détention préventive, accusé de meurtre «avec préméditation». Son neveu Gibran, mari présumé de la victime, est porté disparu. Les autorités ne confirment pas s'il est également un suspect et s'il est recherché. On ne sait pas encore qui a tué Diana ni pourquoi. Ou si les autres parties du corps ont déjà été retrouvées.

La seule certitude est que la Portugaise de 40 ans a été assassinée et démembrée dans les 24 heures qui ont précédé la découverte de son corps le 19 septembre. L'homme avec qui elle sortait à l'époque a raconté à nos collègues de Contacto les derniers instants de sa vie. Souhaitant rester anonyme, ce dernier a déclaré qu'ils ont commencé à se fréquenter le 1er août, après s'être rencontrés dans un café de Pétange.

Il se souvient de Diana comme d'une «magnifique personne», avec un «merveilleux sourire», qu'il aimait. Ils ont passé de nombreux jours ensemble ce mois-là et avaient l'intention de vivre ensemble. Elle lui avait promis une chambre chez elle pour vivre à deux. Il avait d'ailleurs prévu d'emménager dans sa maison à Diekirch en octobre. Mais il l'a vue pour la dernière fois le 18 septembre.

Ce dimanche-là, Diana a demandé à son petit ami de la rejoindre à Diekirch. Lors d'un appel vidéo dans la matinée, son compagnon a vu qu'elle était chez elle avec Gibran et une autre femme, qui serait la petite amie de ce dernier. Bien qu'ils aient été mariés par convenance, Diana et le Marocain ont eu d'autres relations amoureuses. Le dernier message que le petit ami a reçu de Diana, alors qu'il était dans le train, était à 13h01. Quand il l'a appelée, son téléphone portable était éteint.

Il arrive à la gare de Diekirch dix minutes plus tard et de là, il se rend à pied chez sa compagne. «Elle ne s'est pas présentée. J'ai vu que la porte arrière était entrouverte. Les fenêtres du bas étaient toutes fermées, mais celles du haut étaient ouvertes. Peut-être qu'ils l'avaient déjà tuée. J'ai essayé d'appeler, mais son téléphone était toujours éteint. Je suis restée là pendant environ une demi-heure, puis je suis parti».

Ce jour-là, il n'a plus eu de contact avec Diana. Il n'a appris la mort de sa petite amie que quelques jours plus tard et a été appelé à témoigner auprès des policiers. Cette maison avait été louée par la Portugaise et son mari présumé à la fin du mois de juillet, après leur mariage. Ils souhaitaient rénover le logement pour ensuite mettre les différentes pièces en location. Après l'identification du corps, la maison a été fouillée et la porte, qui porte leurs deux noms, a été scellée par la police, qui n'a pas confirmé s'il pouvait s'agir de la scène du crime. Depuis lors, personne n'a vu Gibran et personne ne sait où il se trouve.

Où est Gibran Banhakeia ?

Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est que Gibran est le neveu de Said Banhakeia et qu'il aurait épousé Diana. Selon la famille et les amis de la victime, Gibran a entre 35 et 40 ans et est de nationalité marocaine. Il aurait épousé la quadragénaire d'origine portugaise par commodité, en échange d'une somme d'argent, pour obtenir des papiers de résidence. Le mariage aurait eu lieu le 14 juillet, mais nos collègues de Contacto n'ont pas pu se le faire confirmer par les autorités compétentes.

Ceux-ci croient toutefois savoir que Gibran étudiait pour un doctorat à l'École Doctorale Humanités Nouvelles - Fernand Braudel de l'Université de Lorraine à Metz, près de la frontière avec le Luxembourg donc, depuis l'année dernière. Une source de l'université a confirmé que le Marocain s'était inscrit pour l'année universitaire 2021/2022, mais n'avait pas renouvelé son inscription pour l'année en cours.

Qui est le principal suspect dans ce crime?

Said Banhakeia, un ressortissant marocain de 48 ans, est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Diana Santos. Il est considéré par les autorités comme le principal suspect du crime. L'homme a été arrêté le 6 octobre par la police judiciaire luxembourgeoise. Il est actuellement en détention provisoire à la prison de Schrassig. Il est accusé de meurtre «avec préméditation».

L'avocat de Said a récemment déclaré à Contacto que le Marocain clamait son innocence et n'a pas cité d'autres suspects possibles. Daniel Baulisch a reconnu que des «indices suffisants» ont été trouvés par la police pour que Said soit arrêté et considéré comme suspect du crime. Au sujet d'un éventuel alibi de l'homme le jour du meurtre de Diana, l'avocat du suspect a expliqué qu'il ne pouvait pas «révéler de détails».

Qui était Diana Santos ?

Diana Santos est née à Porto. Selon son frère, Vítor Santos, elle vivait au Luxembourg depuis «environ quatre ou cinq ans». Ce n'était pas la première expérience de la jeune femme portugaise à l'étranger. Son père a déclaré que sa fille avait toujours travaillé comme serveuse et aide-cuisinière.

Le parquet luxembourgeois a confirmé le 3 octobre que la victime était portugaise et vivait au Grand-Duché. Suite à cette nouvelle, le parquet de Nancy, en France, a confirmé le lendemain que les autorités luxembourgeoises avaient identifié le corps grâce à des tatouages et à l'utilisation de l'ADN et a ajouté qu'il avait transmis l'affaire au parquet de Diekirch. Le corps démembré de la quadragénaire a été retrouvé le 19 septembre par un adolescent de 16 ans derrière un bâtiment abandonné à proximité de la mairie de Mont-Saint-Martin, dans le département de Meurthe-et-Moselle.

