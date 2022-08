Le champ du Glacis va à nouveau être en effervescence durant 20 jours. On vous emmène découvrir les derniers préparatifs de la Schueberfouer, à quelques heures de l'ouverture des portes ce vendredi après-midi.

Coup d'envoi cet après-midi

Les dernières retouches avant le début de la Schueberfouer

C'est certainement un événement que beaucoup de gens attendaient avec impatience : la Schueberfouer. L'impatience grandit non seulement chez les visiteurs, mais aussi chez les forains. Jeudi après-midi, les dernières retouches étaient de rigueur : vérifier une dernière fois la sécurité de l'électronique, remplir les étagères, faire briller le tout. La Schueberfouer doit se montrer sous son plus beau jour.

5 Die Schueberfouer soll sich von ihrer schönsten Seite zeigen. Deshalb wurde alles ein letztes Mal auf Hochglanz poliert, ein letztes Mal überprüft und Stühle gerückt und die Regale gefüllt. Fotos: Marc Wilwert

Aujourd'hui, le moment est enfin venu : le coup d'envoi officiel sera donné à 17 heures précises. Après avoir coupé le ruban rouge, blanc et bleu, la bourgmestre de la capitale fera un tour sur le Glacis en compagnie des traditionnels moutons et des invités d'honneur, et montera également sur l'un ou l'autre manège, mais sans les moutons cette fois. Approcher de près les personnalités présentes est une occasion que de nombreuses personnes ne laissaient pas passer avant la pandémie.

A 18h30, le restaurant Kugener propose le «Ham a Kuch» sur invitation du conseil échevinal.

Pendant 20 jours, soit jusqu'au 7 septembre, la Schueberfouer sera ouverte tous les jours de midi à 1 heure du matin. Cette année, les heures d'ouverture de la «Nuit blanche» les vendredis et samedis ne seront plus d'actualité. Les entreprises de restauration pourront toutefois servir leurs clients dès 11 heures le matin.

7 Fotos: Marc Wilwert

Cette année, il y a au total 223 attractions sur une surface de 4,44 hectares, et cela va de la boutique aux montagnes russes en passant par le train fantôme. La Fouer comprend également 13 restaurants, 30 stands de plats salés à emporter et 21 stands de plats sucrés. S'y ajoutent 18 magasins de confiserie.

Lämmy, la mascotte de la Schueberfouer, distribuera également des tickets pour participer à un tirage au sort organisé par l'association des forains, dont le premier prix est plusieurs voyages dans de grands parcs à thème européens.

Le mercredi 7 septembre, après un feu d'artifice - programmé à 22 heures sur le Pont Rouge - le calme reviendra sur le champ du Glacis.

Pour tout savoir sur la Schueberfouer: fouer.vdl.lu

