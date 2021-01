Si elles sont loin de faire l'unanimité, les nouvelles mesures de la loi anti-covid ont été votées ce vendredi après-midi à la Chambre des députés. Un septième changement apporté à la loi covid depuis son introduction le 17 juillet dernier. Tour d'horizon de ce qui est maintenu et de ce qui change.

Luxembourg 4 min.

Les députés valident un léger allègement

Si elles sont loin de faire l'unanimité, les nouvelles mesures de la loi anti-covid ont été votées ce vendredi après-midi à la Chambre des députés. Un septième changement apporté à la loi covid depuis son introduction le 17 juillet dernier. Tour d'horizon de ce qui est maintenu et de ce qui change.

(ASdN) - Bien que la levée partielle du confinement au Luxembourg a laissé plus que perplexes les partis d'opposition, la Chambre des députés s'est prononcée vendredi en faveur de cet allègement, avec les seules voix de la majorité. Comme annoncé par Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) en début de semaine, de nouvelles règles s'appliqueront donc dès lundi, et jusqu'à la fin du mois.



L'opposition cherche la cohérence dans les mesures La levée partielle du confinement au Luxembourg laisse perplexes les partis d'opposition. Les annonces de mardi suscitent ainsi plus d'interrogations que de satisfactions.

Malgré les recommandations de l'OMS, une série d'allègements entrera donc en application. Les commerces non essentiels, fermés depuis le 26 décembre, pourront ainsi à nouveau lever le rideau. Mais cette réouverture se fera dans des conditions très strictes. Ainsi, l'accès sera limité à un client pour 10m2. Une mesure jusque-là valable pour les grandes surfaces et désormais étendue à toutes les boutiques. Dans les plus petits commerces (moins de 10m2), seules deux personnes pourront faire leurs achats simultanément.

Après une semaine de cours à la maison, les écoles rouvriront également leurs portes. Dès lundi, les quelque 105.000 élèves du pays retrouveront donc les bancs de l'école. Pour les classes de 4e à 2e, cette rentrée en présentiel ne sera néanmoins que partielle. Le système en alternance fera en effet sont grand retour.

Les sportifs pourront également à nouveau ressortir leurs baskets, jogging et maillot de bain. Mais la pratique d'une activité physique sera néanmoins elle aussi très encadrée. Pas plus de dix par groupe d'entraînement, pas moins de 15 m² par personne et par terrain. Mais surtout, deux mètres de distance en toutes circonstances entre chaque joueur. Exit donc, les sports collectifs, de contact ou les salles trop exiguës.

Que le spectacle (re)commence! Pour la culture, le 11 janvier constituera l'acte I de 2021. Si comédiens, chanteurs, musiciens (et public) retrouvent le chemin des cinémas et des salles de concerts, spectacles, conférences, lectures et expositions, les premiers rôles restent aux masques, à la distanciation et à la jauge.

Le secteur de la culture va quant à lui pouvoir revivre un peu. Mais comme pour les autres lieux recevant du public, les salles devront s'astreindre à respecter des jauges. Pas plus de 100 personnes en un même lieu, pas plus de dix visiteurs pour une visite guidée dans un musée. Dans une galerie, une bibliothèque, aux archives ou ailleurs, la culture suivra en revanche l'exemple de ce qui se pratiquera dans les commerces, à savoir un hôte pour 10m2.

Enfin, bien que la vie nocturne ne reprenne pas encore, le couvre-feu est tout de même allégé. Ainsi, si toute sortie était interdite depuis le 26 décembre entre 21h et 6h, à compter de lundi, il sera à nouveau possible de se déplacer librement jusqu'à 23h.

La tension redescend d'un cran dans le secteur Horeca La rencontre organisée ce jeudi entre le ministre des Classes moyennes et les représentants du secteur a officiellement abouti à un échange «fructueux», même si aucune décision n'a été prise. Face à la situation, certains patrons envisagent de manifester mi-janvier dans les rues de la capitale.

Si un léger assouplissement se fera donc sentir dès la semaine prochaine, d'autres mesures sont à l'inverse maintenues. Il ne sera ainsi toujours pas possible de recevoir plus de deux personnes - d'un même ménage - sous son toit. Le télétravail reste également d'application, du moins partout où il est possible. Les bars et restaurants devront par ailleurs prendre leur mal en patience et garderont le rideau baissé au moins jusqu'à la fin du mois. Enfin, la consommation d'alcool sur la voie publique reste interdite.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.